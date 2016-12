Δεν άρεσε το Jingle Bells στον Τσίπρα: Δεν θέλω τα κάλαντα του… ευρώ, θέλω τα παραδοσιακά

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Τα… λάθος κάλαντα είπαν στον πρωθυπουργό οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αθήνας. Οι μαθητές ξεκίνησαν με το Jingle Bells, που όμως δεν άρεσε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τους είπε: «Αυτά είναι του ευρώ· θέλω παραδοσιακά κάλαντα» και ρώτησε εάν υπάρχουν μαθητές που να παίζουν μπουζούκι… Αρχικά, ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου της Αθήνας και αντάλλαξε μαζί τους ευχές για τα Χριστούγεννα. Στη συνέχεια, οι μαθητές ξεκίνησαν το εορταστικό πρόγραμμα για τον πρωθυπουργό με το παραδοσιακό αμερικάνικο τραγούδι Jingle Bells. Ωστόσο, όταν τελείωσαν ο Αλέξης Τσίπρας παρατήρησε: «Αυτά είναι του ευρώ… Θέλω παραδοσιακά κάλαντα» και ρώτησε εάν υπάρχουν μαθητές που παίζουν μπουζούκι.

«Στο 1ο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας που επισκέφθηκα ήταν τρεις μαθήτριες που έπαιζαν μπουζούκι» σημείωσε ο κ. Τσίπρας. Η χορωδία των μαθητών συνέχισε με το Ave Maria, ενώ στη συνέχεια, καθώς ενισχύθηκε από άλλους μαθητές με παραδοσιακά όργανα, έψαλε και το αγαπημένο του πρωθυπουργού «Καλήν εσπέραν Άρχοντες…» Ο κ. Τσίπρας, φωτογραφήθηκε με τους μαθητές και έκανε δώρο στο σχολείο ένα πιάνο, «για να το χρησιμοποιούν όλοι οι μαθητές», όπως είπε, καθώς και ατομικά δώρα. Δώρα προσέφεραν στον πρωθυπουργό και οι μαθητές του σχολείου, ανάμεσα στα οποία ήταν και ένας πίνακας του Φασιανού. Ακολούθησε η μπάντα του Δήμου Αμφιλοχίας που έπαιξε τα κάλαντα και παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Τα μέλη της μπάντας ευχήθηκαν στον πρωθυπουργό χρόνια πολλά και καλή δύναμη και του ζήτησαν να επισκεφθεί γρήγορα την πόλη τους.

