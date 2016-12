Γρεβενα: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Γρεβενών στο Ειδικό Σχολείο

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου επισκέφτηκε το ειδικό σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες του Νομού Γρεβενών.

Ο Πρόεδρος κ. Νιζάμης Κωνσταντίνος αφού συνομίλησε με την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κα Αλεξιάδου Αντιγόνη, προσέφερε εν ονόματι όλων των κυνηγών του Νομού χρηματικό ποσό, ευχόμενος χρόνια πολλά και καλές γιορτές.





