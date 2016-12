Γρεβενά || Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά παραμονή Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Τα ωράρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη



Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στα Γρεβενά. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών: Σάββατο 24/12/16:09:00-16:00

Κυριακή 25/12/16:ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα 26/12/16:ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη 27/12/16:08:30-14:00 ΚΑΙ 17:00-21:00

Τετάρτη 28/12/16:08:30-14:00 ΚΑΙ 17:00-21:00

Πέμπτη 29/12/16:08:30-14:00 ΚΑΙ 17:00-21:00

Παρασκευή 30/12/16:08:30-14:00 ΚΑΙ 17:00-21:00

Σάββατο 31/12/16:09:00-16:00

Κυριακή 01/01/17: ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα 02/01/17: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη 03/01/17: ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ



Αθήνα Σάββατο 24.12.2016 09.00 – 18.00

Κυριακή 25.12.2016 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 26.12.2016 ΑΡΓΙΑ

Τρίτη 27.12.2016 09.00 – 21.00

Τετάρτη 28.12.2016 09.00 – 21.00

Πέμπτη 29.12.2016 09.00 – 21.00

Παρασκευή 30.12.2016 09.00 – 21.00

Σάββατο 31.12.2016 09.00 – 17.00

Κυριακή 01.01.2017 ΑΡΓΙΑ Τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017 προτείνεται, όπως παραδοσιακά γίνεται, τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά.



Θεσσαλονίκη Από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε το κάτωθι ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, κατά την διάρκεια των εορτών: Σάββατο –Παραμονή Χριστουγέννων, 24-12-2016, 10 π.μ. – 6 μ.μ

Κυριακή – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 25-12-2016, ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα, 26-12-2016, ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη, 27-12-2016, 10 π.μ. – 9 μ.μ.

Τετάρτη, 28-12-2016, 10 π.μ. – 9 μ.μ.

Πέμπτη, 29-12-2016, 10 π.μ. – 9 μ.μ.

Παρασκευή, 30-12-2016, 10 π.μ. – 9 μ.μ.

Σάββατο – Παραμονή Πρωτοχρονιάς, 31-12-2016, 10 π.μ. – 6 μ.μ

Κυριακή – Πρωτοχρονιά, 1-1-2017, ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα, 2-1-2017 ΚΛΕΙΣΤΑ (σε αντικατάσταση της Κυριακής 18-12-2016)

