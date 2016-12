Αστυνομικοί ντύθηκαν πιτσαδόροι για να πιάσουν τα παράνομα φρουτάκια

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Σταματίνα

Εφοδος με delivery πίτσας σε καταστήματα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, «τσάκωσε» δύο προσωρινά υπεύθυνους ισάριθμων καφέ, μία υπάλληλο και εννέα παίκτες να παίζουν »φρουτάκια». Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου προσποιήθηκαν προχθές το βράδυ τους πιτσαδόρους και κατάφεραν να περάσουν απαρατήρητοι από τους υπεύθυνους των καταστημάτων, που είχαν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας για να μη γίνονται αντιληπτοί. Όταν οι ιδιοκτήτες κατάλαβαν ότι πρόκειται για αστυνομικούς, προσπάθησαν να απενεργοποιήσουν με τηλεχειριστήριο τα απαγορευμένα παιχνίδια. Στη μία περίπτωση, μάλιστα κατάφεραν να πατήσουν το κουμπί και τα συστήματα των υπολογιστών να σβήσουν. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν εργαζόμενους και παίκτες, ενώ κατάσχεσαν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου σχημάτισε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος των τριών εργαζομένων και για πλημμεληματικές πράξεις σε βάρος των παικτών. Εργαζόμενοι και παίκτες, ωστόσο, αρνήθηκαν την όποια συμμετοχή τους στη διεξαγωγή του τυχερού παιχνιδιού. Μάλιστα, διά του πληρεξουσίου δικηγόρους τους αιτήθηκαν να γίνει πραγματογνωμοσύνη.Η Εισαγγελία Βόλου διεξάγει προκαταρκτική εξέταση. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Αναλυτικά σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, »σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών στο Βόλο συνελήφθη 36χρονη, προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, ιδιοκτησίας 43χρονου, διότι διαπιστώθηκε να διοργανώνει μέσω «server», στον οποίο είχαν συνδεθεί 17 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το απαγορευμένο τυχερό παίγνιο «φρουτάκια», χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή.Κατά τον έλεγχο, συνελήφθησαν ακόμη τρεις ημεδαποί, ηλικίας 42, 54 και 49 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν ως παίκτες στο τυχερό παίγνιο». newsit

