Απίστευτο: Το κράτος εξακολουθεί να πληρώνει ενοίκιο για αστυνομικούς σταθμούς που είναι κλειστοί!

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Απίστευτο κι όμως ελληνικό: Το κράτος εξακολουθεί να πληρώνει ενοίκια για αστυνομικά τμήματα που έχουν κλείσει εδώ και χρόνια. Οπως αναφέρει argolikeseidhseis.gr έχουν κλείσει τα αστυνομικά τμήματα σε Αγίας Τριάδα – Τολο – Νέας Κίο- Αρχ. Επιδαύρο, αλλά για τα κτήρια τους το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξακολουθεί και πληρώνει τα ενοίκια. Το φαινόμενο εντοπίστηκε στην Αργολίδα και έγινε γνωστό από υπόμνημα που παρέδωσε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στον αρχηγό της ΕΛΑΣ ο οποίος επισκέφθηκε το Ναύπλιο.



Το υπόμνημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας όπου αναφέρει μεταξύ άλλων: «….Παρακαλούμε εσάς προσωπικά ζητώντας την δική σας παρέμβαση για την άμεση επίλυση του ζητήματος της μεταστέγασης του Α.Τ.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ από το ήδη υπάρχον ακατάλληλο κτίριο για στέγαση Δημόσιας Υπηρεσίας αλλά και επικίνδυνο από άποψη στατικότητας όπως το χαρακτηρίζουν με έγγραφά τους οι αρμόδιες υπηρεσίες, σε άλλο κτίριο κατάλληλο αφού εξοικονομήσουμε τα χρήματα που χρειάζονται για το σκοπό αυτό από την οριστική διακοπή λειτουργίας των Αστυνομικών Σταθμών Αγίας Τριάδας – Τολού – Νέας Κίου – Αρχ. Επιδαύρου, υπηρεσίες που είναι κλειστές επί αρκετά χρόνια, παρά ταύτα η πολιτεία μας εξακολουθεί να καταβάλει μισθώματα για τα κτίρια που τις στεγάζουν. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να εξευρεθεί λύση για την μεταστέγαση των Αστυνομικών Υπηρεσιών Άργους, σε κτίριο με υποδομές κατάλληλες για τέτοια χρήση».

iefimerida

