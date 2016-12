Άνω κάτω στον Alpha. Το ερωτικό παιχνίδι πανελίστα με πανελίστρια και τα sms

Δεκέμβριος 24th, 2016 by Σταματίνα

Χαμός. Πανικός λέμε. Πανελίστρια δεσμευμένη η οποία μάλιστα λέει απο εδώ και απο εκεί ότι πάει για γάμο με τον επι πενταετίας και βάλε σύντροφό της, πιάστηκε στα πράσα απο μοντέλα, δεσμευμένη με πρώην πανελίστα εκπομπής του καναλιού.

Οι δυο τους εδώ και καιρό έπαιζαν μέσω μηνυμάτων απο το δεύτερο τηλέφωνο του πανελίστα. Ένα τηλέφωνο που βρήκε η συμβία του, διάβασε τα μηνύματα και όπως μάθαμε εδώ και λίγο καιρό τον έδιωξε απο κοντά της.

Το πρόβλημα τώρα είναι άλλο. Αν η απατημένη μοντέλα ζητήσει τον λόγο απο την μελαχρινή πανελίστρια και αν αυτό οδηγήσει και στον δικό της χωρισμό.

Μπουρλότο λέμε… gossip-tv

