Τραγωδία. Καθηγήτρια «έφυγε» την ώρα του μαθήματος…

Δεκέμβριος 23rd, 2016 by Σταματίνα

Οι λέξεις μοιάζουν τόσο φτωχές για να περιγράψουν αυτό που συνέβη πρίν απο μερικές ώρες. Μια γυναίκα, στην καλύτερη ηλικία της ζωής της χάθηκε ξαφνικά. Έπεσε σε κώμα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η Σάσα Σκαλιάπα ήταν μόλις 39χρονών. εργαζόταν ως καθηγήτρια Αγγλικών και είχε μια κορούλα 14 ετών και ήταν υγιής. Έτσι τουλάχιστον πίστευε η ίδια και οι συγγενείς της. Η αλήθεια όμως ήταν άλλη…. Η άτυχη 39χρονη μητέρα είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο και δεν το γνώριζε! Όλα ξεκίνησαν όταν η νεαρή, καθηγήτρια αγγλικών λιποθύμησε ενώ έκανε μάθημα σε ένα παιδάκι. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, όπου εκεί διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής της. Οι γιατροί προσπάθησαν αλλα δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η γυναίκα κηδεύτηκε χθές σκορπώντας θλίψη σε φίλους μαθητές και συγγενείς. Τραγική φιγούρα η κορούλα της. gossip-tv

