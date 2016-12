Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Αγίου Δωδεκαημέρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.Δαβίδ

Δεκέμβριος 23rd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-12-2016, 8.30 μ.μ., Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΗΜΙΑΓΡΥΠΝΙΑ) ΣΑΒΒΑΤΟ 24-12-2016, 10 π.μ. – 13.30 μ.μ. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ, 5.30 μ.μ., Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-12-2016, 5 π.μ. – 8.30 π.μ., Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-12-2016 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΟΣΙΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-12-2016, 10 π.μ. – 13.30 μ.μ. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΕΥΧΕΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ & ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ, 5.30 μ.μ., Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 1-1-2017, 8 π.μ. – 11.30 π.μ. Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΕΥΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 4-1-2017, 8.30 μ.μ., Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (ΗΜΙΑΓΡΥΠΝΙΑ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-1-2017, 7 π.μ. – 10 π.μ., Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ, ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-1-2017, Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



