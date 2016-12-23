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Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Αγίου Δωδεκαημέρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.Δαβίδ

Δεκέμβριος 23rd, 2016 by Χρήστος Μίμης

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Το πρόγραμμα αναλυτικά:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-12-2016, 8.30 μ.μ.,

Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΗΜΙΑΓΡΥΠΝΙΑ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24-12-2016, 10 π.μ. – 13.30 μ.μ.

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

 ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΚΑΛΑΝΤΑ
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ, 5.30 μ.μ.,

Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25-12-2016, 5 π.μ. – 8.30 π.μ.,

Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

 ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26-12-2016

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΟΣΙΟΥ

 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31-12-2016, 10 π.μ. – 13.30 μ.μ.

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

 ΕΥΧΕΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ & ΚΑΛΑΝΤΑ
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ, 5.30 μ.μ.,

Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1-1-2017, 8 π.μ. – 11.30 π.μ.

Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

 ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ,

ΕΥΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4-1-2017, 8.30 μ.μ.,

Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (ΗΜΙΑΓΡΥΠΝΙΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-1-2017, 7 π.μ. – 10 π.μ.,

Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

 ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ, ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7-1-2017,

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


This entry was posted on Παρασκευή, Δεκέμβριος 23rd, 2016 at 21:55 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

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