Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Αγίου Δωδεκαημέρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.Δαβίδ
Δεκέμβριος 23rd, 2016 by Χρήστος Μίμης
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-12-2016, 8.30 μ.μ.,
Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
|ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΗΜΙΑΓΡΥΠΝΙΑ)
|ΣΑΒΒΑΤΟ 24-12-2016, 10 π.μ. – 13.30 μ.μ.
ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ
|ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΚΑΛΑΝΤΑ
|ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ, 5.30 μ.μ.,
Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
|ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
|ΚΥΡΙΑΚΗ 25-12-2016, 5 π.μ. – 8.30 π.μ.,
Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
|ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
|ΔΕΥΤΕΡΑ 26-12-2016
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΟΣΙΟΥ
|ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 31-12-2016, 10 π.μ. – 13.30 μ.μ.
ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ
|ΕΥΧΕΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ & ΚΑΛΑΝΤΑ
|ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ, 5.30 μ.μ.,
Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
|ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΗ 1-1-2017, 8 π.μ. – 11.30 π.μ.
Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
|ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ,
ΕΥΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
|ΤΕΤΑΡΤΗ 4-1-2017, 8.30 μ.μ.,
Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
|ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (ΗΜΙΑΓΡΥΠΝΙΑ)
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-1-2017, 7 π.μ. – 10 π.μ.,
Ι.ΜΗΤΡ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
|ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ, ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 7-1-2017,
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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