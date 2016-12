Τα 5 λάθη που κάνεις στο ψήσιμο του ψαριού και το καταστρέφεις

Δεκέμβριος 23rd, 2016 by Σταματίνα

Εχεις πάρει ένα φρεσκότατο ψάρι και σκέφτεσαι να το κάνεις ψητό. Αλλά φοβάσαι ότι για μια ακόμη φορά δεν θα καταφέρεις να το πετύχεις. Γιατί και το ψήσιμο του ψαριού αν και μοιάζει απλή διαδικασία, δεν είναι. Εχει και αυτό τα μυστικά του. Το μαγειρεύετε με το που το βγάζετε από το ψυγείο Το να μαγειρεύεις το ψάρι κρύο, ή ακόμη χειρότερα παγωμένο, μόλις το έβγαλες από το ψυγείο ή την κατάψυξη αντίστοιχα σημαίνει αυτομάτως ότι δεν πρόκειται να ψηθεί ομοιόμορφα. Το πιο πιθανό είναι ότι θα καεί εξωτερικά και στο εσωτερικό του θα παραμείνει παγωμένο. Για αυτό καλό είναι πριν το ψήσεις να το αφήσεις για τουλάχιστον 15 λεπτά εκτός ψυγείου προκειμένου να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν βγάζεις τα κόκαλα Ακόμη και αν η συσκευασία του ψαριού που έχεις πάρει γράφει χωρίς κόκαλα, καλό είναι με το χέρι σου να ψηλαφίσεις λίγο το ψάρι προκειμένου να δεις αν υπάρχει κάτι που προεξέχει και να το αφαιρέσεις. Βάζεις το ψάρι στο τηγάνι πριν προλάβει να κάψει Αν βάλεις το ψάρι σε ένα παγωμένο τηγάνι το μόνο που θα καταφέρεις είναι να κολλήσει και να μην ψηθεί ομοιόμορφα. Οι σεφ προτείνουν να βάζεις πρώτα λίγο λάδι στο τηγάνι και να το βάλεις σε μέτρια φωτιά στην κουζίνα. Οταν κάψει το τηγάνι βάλε το ψάρι, ρύθμισε τη θερμοκρασία όπως θες και άφησέ το να ψηθεί για 3 με 5 λεπτά από τη μια πλευρά και 3 ακόμη λεπτά από την άλλη. Δεν το ταμπονάρεις με χαρτοπετσέτα Αν θες το ψάρι σου να κρατάει τα ζουμιά του πρέπει πριν το βάλεις στο τηγάνι να το ταμπονάρεις ελαφρά με μια χαρτοπετσέτα. Θα δεις τη διαφορά στο ψήσιμο. Δεν καθαρίζεις τη σχάρα Αν βάλεις το ψάρι στη σχάρα που πριν έψηνες τα μπέργκερ ή τα λαχανικά σου, το πιθανότερο είναι ότι θα κολλήσει. Αφού την καθαρίσεις, λοιπόν, πέρασέ την με ελαιόλαδο και προσοχή: Οταν πας να γυρίσεις το ψάρι μην τον επιχειρήσεις με λαβίδα. Η σπάτουλα σε αυτή την περίπτωση είναι η σωστή κίνηση. bovary

loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Δεκέμβριος 23rd, 2016 at 10:49 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.