Ο Μητροπολίτης Γρεβενών στο Μεγάλο Σειρήνι Γρεβενών (εικόνες)

Δεκέμβριος 23rd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό για την Εορτή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, στο Μεγάλο Σειρήνι Γρεβενών, όπου και λειτούργησε ανήμερα της εορτής.























