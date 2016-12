Ο Ζούκερμπερκ ετοιμάζει εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχει όλο το σπίτι!

Δεκέμβριος 23rd, 2016 by Σταματίνα

Με την δημιουργία του Facebook, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ κατάφερε να σημάνει μια καινούργια εποχή για το διαδίκτυο, εγκαθιδρύοντας την κυριαρχία των social media. Πλέον, με το Facebook να έχει πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια χρήστες και τον Αμερικανό επιχειρηματία να είναι ένας από τους νεότερους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο, ο ιδρυτής του δημοφιλέστερου μέσου δικτύωσης έχει θέσει νέους στόχους. Παρότι δεν ήταν ευρέως γνωστό, ο Ζούκερμπεργκ είχε θέσει ως προσωπικό στόχο, μέσα στο 2016 να δημιουργήσει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα τον βοηθούσε στις λειτουργίες του σπιτιού. «Οπως ο Jarvis στο Ironman» σχολίασε στη προχθεσινή του δημοσίευση στο Facebook, όπου παραθέτει αναλυτικά το πλάνο του. Σκεφτείτε ένα σπίτι όπου, όταν ξυπνάτε θα σας ενημερώνει για τις υποχρεώσεις της ημέρας, την θερμοκρασία που έχει, θα σας φέρνει τα ρούχα που επιθυμείτε και θα σας φτιάχνει πρωινό. Ολα αυτά μόνο για το… πρωί! Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον και αυτό είναι κάτι που ο Ζούκερμπεργκ γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ξεκίνησε αυτήν την προσπάθεια, την δημιουργία του δικού του Jarvis. Μιας εφαρμογής που θα μπορεί να ελέγχει το σπίτι του χρήστη, αρκεί ο τελευταίος να της στέλνει οδηγίες μέσω… chat.

Ο Ζούκερμπεργκ ξεκαθάρισε μέσα από την δημοσίευση του πως τα βίντεο αποτελούν μια διασκεδαστική προσέγγιση του νέου του πρότζεκτ και όχι μια ακριβής ενημέρωση για τον επερχόμενο Jarvis. Αλλωστε, το πλάνο του ιδρυτή του Facebook φαίνεται πως ακόμα έχει αρκετή δουλειά, την ώρα που ο ίδιος ζητάει από τον κόσμο να του δώσει ιδέες για να βελτιώσει την λειτουργία της εφαρμογής του. iefimerida

