Μονο εδώ. Σκάει βόμβα στα χέρια του Λυκούδη. Ανατροπή στην υπόθεση Παντελίδη

Δεκέμβριος 23rd, 2016 by Σταματίνα

Αναρωτήθηκε κανείς για ποιό λόγο μέχρι σήμερα δεν έχουμε δεί πουθενά τον δικηγόρο της οικογένειας Παντελίδη; Εννοώ να δίνει συνεντευξεις σε εκπομπές εφημερίδες και ιστότοπους και να «απολαμβανει» και αυτός το κομμάτι της υπεραξίας που του αναλογεί εξαιτίας του ενδιαφέροντος του κοινού για την συγκεκριμένη υπόθεση; Σε αντίθεση με άλλους μαϊντανούς της Θέμιδος ο Λυκούδης είναι σοβαρός μετρημένος ποινικολόγος και πάνω απ όλα ερευνητής και «παιδί της πιάτσας». Δεν ανήκει στην κατηγορία εκείνων που αξιολογούν απλά μια δικογραφία με βάσει τα όποια νομικά επιχειρήματα και τους «δρόμους» που τους δίνει η νομοθεσία και σπεύδουν στο ακροατήριο απλά και μόνο για να παραστούν και να «δικάσουν». Παράγει και προάγει στοιχεία που βοηθούν στην αποκάλυψη της αλήθειας και την αδιαμφισβήτητη απόδοση της δικαιοσύνης. Το τελευταίο διάστημα έχει περιέλθει στα χέρια του έγκριτου νομικού ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και δεν αναφέρομαι σε κατάθεση… μάρτυρα ή σε κάποια πραγματογνωμοσύνη έκπληξη. Αναφέρομαι σε ένα στοιχείο που αφορά στο αυτοκίνητο και αναμένεται να σκάσει σαν βόμβα. Και πρόκειται για ένα δεδομένο… που κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει αξιολογήσει… και δεν θα μπορούσε με τίποτε να εμπλακεί σε αυτο ο νεκρός Παντελίδης… αλλα κάποιος άλλος… Έρχεται… τσουνάμι… gossip-tv

