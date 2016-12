Μέσω κινητού “σερφάρουν”, πλέον, οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους

Δεκέμβριος 23rd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Το smartphone τους επιλέγουν, ως μέσο πρόσβασης στο Διαδίκτυο, περισσότερο από τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων χρηστών του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, τα λεγόμενα “έξυπνα” κινητά ήταν η συσκευή, που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο το 2016 για “σερφάρισμα”, με το ποσοστό χρήσης να ανέρχεται σε 79%. Ακολούθησαν οι φορητοί υπολογιστές ή τα netbooks (64%), οι επιτραπέζιοι υπολογιστές (54%) και τα tablets (44%). Η Ελλάδα έχει την πέμπτη χαμηλότερη επίδοση στην ΕΕ στη χρήση του κινητού για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, που τοποθετεί τα κράτη – μέλη ανάλογα με το ποσοστό χρήσης του κινητού τηλεφώνου ως μέσου πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η χώρα μας βρίσκεται, μόλις, στην πέμπτη θέση από τη βάση της κατάταξης (με ποσοστό χρήσης του κινητού ως μέσου πρόσβασης στο Ίντερνετ 66%), έχοντας καλύτερες επιδόσεις μόνο από την Τσεχία (55%), την Πολωνία (60%), τη Λετονία (62%) και τη Λιθουανία (63%). Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Ισπανία (93%), με την Κύπρο και την Ολλανδία να ακολουθούν (88%), την Κροατία να έπεται (87%) και τη Μεγάλη Βρετανία (86%) και τη Δανία να καταλαμβάνουν τις επόμενες θέσεις (85%).



Συνολικά, τα smartphones ήταν οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο το 2016 από χρήστες του Διαδικτύου για “σερφάρισμα” σε όλα τα κράτη – μέλη, με εξαίρεση την Τσεχία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, όπου την πρώτη θέση είχαν οι φορητοί υπολογιστές ή τα netbooks. Να σημειωθεί ότι συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, περισσότερο από το 80% των ατόμων ηλικίας 16-74 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο το 2016. Χρήση tablet

Μεταξύ των κρατών – μελών, οι φορητοί υπολογιστές ή τα netbooks χρησιμοποιήθηκαν, τουλάχιστον, από τα τρία τέταρτα των χρηστών του Διαδικτύου στην Ολλανδία (80%), τη Φινλανδία και το Βέλγιο (και οι δύο 78%) και τη Δανία (76%). Επιτραπέζιοι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν από περισσότερο από τα δύο τρίτα των χρηστών του Διαδικτύου στην Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία (68%), καθώς και στη Γερμανία (67%). Τέλος, tablets χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε λιγότερο από το ήμισυ των χρηστών του Διαδικτύου στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών – μελών. Προσωπικά δεδομένα

Στο μεταξύ, τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν τη στάση των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, πάνω από το 70% των χρηστών του Διαδικτύου στην ΕΕ διοχέτευσε, όντως, κάποιο είδος των προσωπικών πληροφοριών στο Ίντερνετ. Ωστόσο, μεγάλο ποσοστό αυτών των χρηστών πήρε κάποια μέτρα για να τις προστατεύσει. Επιπλέον, σχεδόν ένας στους δύο Ευρωπαίους (46%) αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση των προσωπικών του πληροφοριών για τη διαφήμιση, ενώ το 40% έθεσε περιορισμούς πρόσβασης στο προφίλ του ή το προσωπικό του περιεχόμενο σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Επιπρόσθετα, το 37% των χρηστών αναφέρει ότι διαβάζει τις δηλώσεις για την πολιτική απορρήτου πριν από την παροχή προσωπικών του πληροφοριών, με το 31% να επιβάλλει περιορισμένη πρόσβαση στη γεωγραφική του θέση.

