Η Νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών – Δείτε όλα τα ονόματα

Mετά και τις αποφάσεις του 2ου Συνεδρίου, στο ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες ανάδειξης της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής και των οργάνων της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή που προέκυψε και συγκροτήθηκε σε σώμα έχει ως εξής:

Νομαρχιακή Επιτροπή

1. Καλαμάρας Γιώργος Συντονιστής Ν.Ε.

2. Παπαλιούρας Γιώργος Αναπληρωτής Συντονιστής Ν.Ε.

3. Γκόλιας Παναγιώτης Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής

4. Αρμένης Στέφανος

5. Ζαγκλέ Άννα

6. Καζαντζίδου Ρένα

7. Κορέλλα Άννα

8. Λαβός Δημήτρης

9. Παπαϊωάννου Τάσος

10. Τσιάκαλος Γιώργος

11. Τζιουβάρας Απόστολος

Αντιπρόσωποι Περιφερειακής Συντονιστικής Επιτροπής

1.Καλαμάρας Γιώργος

2.Μιχαλογιάννης Γιώργος

3.Σκόδρας Ρήγας Για την Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών Ο Συντονιστής

Γιώργος Καλαμάρας

