Ετσι θα φορτίσεις τις μπαταρίες σου τις γιορτές – Θα ξεκουραστείς πραγματικά

Δεκέμβριος 23rd, 2016 by Σταματίνα

Η περίοδος των γιορτών για άλλους είναι ίσως η πιο συναρπαστική του χρόνου και για άλλους κουραστική. Γεμάτη κοινωνικές υποχρεώσεις (που μπορεί να σε καταπιέζουν), άγχος για το πώς θα ανταποκριθείς σε αυτές, έξοδα για τα δώρα και για την εμφάνισή σου (σε περίοδο που τα οικονομικά σου ίσως δεν είναι και στα καλύτερά τους). Ακόμα κι αν αυτές οι ημέρες είναι ιδανικές για ζεστές και χαρούμενες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, μικρές και ευχάριστες εξορμήσεις και νέα ξεκινήματα φτάνουν να σε κουράζουν και να μην τις απολαμβάνεις. Τι κι αν απέχεις, έστω για λίγο, από τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις -αν και πολλοί εξακολουθούν να εργάζονται ακόμα κι αν λείπουν με άδεια από τον χώρο εργασίας τους για να μην αφήνουν εκκρεμότητες- , οι υπόλοιπες σου «απορροφούν» ενέργεια και οι μπαταρίες σου αντί να φορτίζονται, αδειάζουν. Οι φετινές γιορτές ας είναι, λοιπόν, διαφορετικές από τις προηγούμενες και θα τις κάνεις εσύ να γίνουν. Δεν έχεις παρά να απολαύσεις την χαρά της στιγμής στις πραγματικές της διαστάσεις. 1) Βάλε όρια: Γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου και τις ανάγκες του. Δεν έχεις παρά να τις σεβαστείς. Αν χρειάζεσαι ξεκούραση, απλά ξεκουράσου. Αν έχεις ανάγκη να πας σε κάποιο μέρος που δεν έχεις πάει, κανόνισε να πας. Μην αφήνεις τους άλλους να κανονίζουν το πρόγραμμά σου και το «όχι» κάποιες φορές είναι ανακουφιστικό. Αν ο άλλος θέλει να είσαι χαρούμενη/ος οφείλει να σεβαστεί και τις δικές σου επιθυμίες. Ετσι οι γιορτές δεν θα τελειώσουν με μια αίσθηση κούρασης, αλλά με μια αίσθηση αναζωογόνησης. 2) Η άδειά σου από την δουλειά είναι για ξεκουραστείς: Όταν λέμε «απέχω» από την δουλειά, εννοούμε «ξεκουράζομαι», όχι δουλεύω από απόσταση. Κάνε το διάλειμμά σου, αφιέρωσε ποιοτικό χρόνο στην οικογένεια και τους φίλους σου. Κι αν μείνει και κάποια εκκρεμότητα, δεν πειράζει. Ο νέος χρόνος θα σε βρει πιο δημιουργική και παραγωγική γιατί θα είσαι πιο ξεκούραστη. 3) Ασε κάτω το κινητό, το laptop – Μείωσε την παρουσία σου στα social media: Κάνε ένα πείραμα: δοκίμασε για μία ημέρα να κλείσεις το κινητό σου, να μην ανοίξεις το laptop σου, να μην κάνεις ανάρτηση στα social media. Θα δεις πόσο θα ξεκουραστείς και πόσο θα χαλαρώσεις. Οι φετινές γιορτές φρόντισε να σε βρουν με τους ανθρώπους με τους οποίους περνάς πραγματικά καλά. Που σε κάνουν να χαμογελάς, που δεν σε γεμίζουν αρνητική ενέργεια, που δεν σε κρίνουν, που δεν σε καταπιέζουν. Θα δεις ότι οι φετινές γιορτές θα είναι διαφορετικές από τις προηγούμενες. bovary

