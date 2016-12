Δώρα και άλλα είδη προσέφεραν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας της Δυτικής Μακεδονίας σε φορείς και συλλόγους (εικόνες)

Δεκέμβριος 23rd, 2016 by Χρήστος Μίμης



Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, παραδόθηκαν από αντιπροσωπείες των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Δυτικής Μακεδονίας, δώρα και άλλα είδη που προορίζονται για τις ανάγκες φιλανθρωπικών συλλόγων και φορέων. Η συγκέντρωση των δώρων και των ειδών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πανελλήνιας εθελοντικής συγκέντρωσης ειδών και δώρων (τρόφιμα, είδη ρουχισμού, φάρμακα, παιχνίδια, βιβλία, σχολικά είδη κ.α.) από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.



Ειδικότερα, δώρα και διάφορα είδη προσφέρθηκαν:

• από την Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών.

• από την Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.

• από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης και

• από την Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Φλώρινας (ΚΕΚΥΚΑμεΑ).

