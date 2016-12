Απίστευτο! Ντουλάπα καταπλάκωσε τη μητέρα του Χρήστου Κιούση

Δεκέμβριος 23rd, 2016 by Σταματίνα

Λαχτάρησε ο Χρήστος Κιούσης των «Ράδιο Αρβύλα». Η μητέρα του παρουσιαστή μένε μόνιμα στην Πάτρα και σήμερα το μεσημέρι όταν βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της την καταπλάκωσε η ντουλάπα. Η γυναίκα, ήταν μόνη της στο σπίτι και δε μπορούσε να κουνηθεί μετά το συμβάν, έτσι, άρχισε να φωνάζει «βοήθεια», με αποτέλεσμα να την ακούσουν οι γείτονες και να καλέσουν τις αρχές για βοήθεια. Σύμφωνα με το patrastv, οι άνδρες της αστυνομίας πήδηξαν από τον έκτο όροφο στο μπαλκόνι της και την απεγκλώβισαν, αφού δεν υπήρχε άλλη πρόσβαση. Δείτε το video: gossip-tv

loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Δεκέμβριος 23rd, 2016 at 22:25 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.