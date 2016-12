BASKET Champions League: Bαριά ήττα της ΑΕΚ από τη Μπεσίκτας, ο ΠΑΟΚ εκτέλεσε τη Βαρέζε

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Στην 10η «στροφή»

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 82-68 από την Μπεσίκτας στη Κωνσταντινούπολη σε αναμέτρηση για την 10η αγωνιστική του Champions League. Με ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο ο ΠΑΟΚ… εκτέλεσε στο «PAOK Sports Arena» τη Βαρέζε με 78-69. Αποτέλεσμα που του έδωσε την πέμπτη νίκη του στη διοργάνωση και ενισχύει τις πιθανότητες πρόκρισής του στην επόμενη φάση της. Ας δούμε αναλυτικά: Μπεσίκτας-ΑΕΚ 82-68



Η Ένωση με αυτή την ήττα έχει πλέον 17 βαθμούς και βρίσκεται στην 3η θέση του 5ου ομίλου της διοργάνωσης. Καλύτερος παίκτης για την ΑΕΚ ήταν ο Μίλαν Μιλόσεβιτς που έκανε νταμπλ-νταμπλ με 15 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν οι Σάκοτα και Ούκιτς (3) που πέτυχαν από 11 πόντους. Από τους νικητές ξεχώρισαν οι Στίματς (16 π,), Τόμπσον (17π. με 3/4 τρ.) και Στρόμπερι (11π. με 3/3 τρ.). Τα δεκάλεπτα: 28-11, 42-27, 57-41, 82-68 Η Μπεσίκτας προηγήθηκε αρχικά 12-5 αλλά ο Ιβάνοβιτς με 4 προσωπικούς πόντους μείωσε σε 12-9 στο 4΄. Στην συνέχεια, όμως, οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί και με ηγέτη τον Ερλ Κλαρκ έτρεξαν επιμέρους σκορ 16-2, παίρνοντας «αέρα» 17 πόντων (28-11 στο 10΄). Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο δεκάλεπτο και με ένα σερί 7-0 μείωσε σε 34-20 στο 16΄ , αλλά τα απελπιστικά της ποσοστά έξω από τα 6.75 (είχε 1/13 τρ. στο 1ο ημίχρονο) και η πολύ καλή άμυνα της Μπεσίκτας την έστειλαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο στο -15 (42-27 στο 20΄). Στο γ’ δεκάλεπτο η ΑΕΚ προσπάθησε να «μαζέψει» την διαφορά αλλά μερικές κακές αποφάσεις της στην επίθεση και τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ δεν της το επέτρεψαν. Η Ένωση λίγο πριν την λήξη της περιόδου μείωσε με τον Μιλόσεβιτς σε 52-41 αλλά στην συνέχεια οι Στρόμπερι και Τόμπσον με διαδοχικούς πόντους έκαναν το σκορ 57-41 (30΄). Στο τέταρτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ με περίπου τρία λεπτά πριν την λήξη έκανε την τελική της προσπάθεια να ανατρέψει τον αγώνα καταφέρνοντας με ένα τρίποντο του Γουίλιαμς και ένα λέι απ του Σάκοτα να ρίξει την διαφορά στους 8 (71-63 στο 37:25). Ο Τόμπσον όμως με ακόμα ένα τρίποντο «έσβησε» κάθε ελπίδα για την ΑΕΚ, που τελικά ηττήθηκε με 82-68. Μπεσίκτας (Σαρίτσα): Γκιουλέρ 4, Κλαρκ 13, Ετζέ 1, Βεϊσέλογλου, Στίματς 16 (6/8 δίποντα, 4/7 βολές, 7 ριμπάουντ), Τόμπσον 17(3), Ρολ 5(1), Σανλί 7, Στρόμπερι 11(3), Γουίμς 8(2). ΑΕΚ (Ζντοβτς): Ούκιτς 11(3), Σάκοτα 11(1), Μιλόσεβιτς 15(13 ριμπάουντ), Ντίξον 10(2), Λαρεντζάκης 2, Φάλκερ 3, Ιβάνοβιτς 8, Μαυροειδής 5, Γουίλιαμς 3(1 τρίποντο, 1/10 σουτ).





ΠΑΟΚ-Βαρέζε 78-69 Ο «Δικέφαλος» είχε ουσιαστικά την υπεροχή στο ματς ελέγχοντας τα ριμπάουντ (50 με εκ των οποίων 20 επιθετικά), με εξαιρετικές, κατά διαστήματα, συνεργασίες (20 ασίστ, εκ των οποίων 6 ο Κόνιαρης) και άμυνα, βρίσκοντας, επιπλέον, εύκολα επιθετικές λύσεις. Κορυφαίος στο έργο του ήταν ο Κιθ Κλάντον (15π. 11 ριμπ., 4 κλ.), έχοντας στήριγμα τους Τζόρνταν Σάιμπερτ (15π., 6 ριμπ), Ζάνις Πέινερς (11π., 6 ριμπ.), Ανδρέα Γλυναδιάκη (11 π., 8 ριμπ.). Ξεχώρισε για τους Ιταλούς ο Ντόμινικ Τζόνσον (20π., 4 ριμπ). Τα δεκάλεπτα: 20-20, 40-34, 53-51, 78-69 Με ομαδικό πνεύμα (12 ασίστ, εκ των οποίων 6 ο Κόνιαρης και τους Ιταλούς μόλις στις 3), ελέγχοντας την… εναέρια κυκλοφορία (27 με 18 τα ριμπάουντ), με τον Κλάντον ηγετική φυσιογνωμία και στις δύο ρακέτες (8 ριμπάουντ, τα μισά εκ των οποίων επιθετικά, 11 πόντους), επιθετικές λύσεις, ο ΠΑΟΚ είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο. Αν του έλειπαν και λεπτά περιορισμένης συγκέντρωσης, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διαφορά από το +6 (40-34), με το οποίο έφυγε στα αποδυτήρια. Το ματς άρχισε με τον «Δικέφαλο» να προηγείται στο 3’ με 7-2 (Σάιμπερτ, Κλάντον). Με τους Κανγκούρ, Καβαλιέρο εκτελεστές, οι Ιταλοί πήραν τα ηνία στο 5’ με 9-10, με τον ΠΑΟΚ να μη χάνει την ψυχραιμία του και παίρνοντας πολύτιμη βοήθεια από τον Μαργαρίτη (5π.) προηγήθηκε με +3 (17-14). Η Βαρέζε παρέμεινε κοντά στο σκορ, με τους «ασπρόμαυρους» να ξεφεύγουν με 4 πόντους στο 11’ (24-20), επίπεδο γύρω από το οποίο κινήθηκε η διαφορά τους ως τα μισά της δεύτερης περιόδου (14’ 28-24). Με τρίποντο από τον Αβράμοβιτς οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο μισό καλάθι (15’ 30-29), προβάδισμα στο οποίο «απάντησαν» οι Θεσσαλονικείς με σερί 7-0, που τους έδωσε «αέρα» 8 πόντων (17’ 37-29). Με αμφότερες τις ομάδες να βρίσκουν δρόμο προς το καλάθι, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 40-34 για τον ΠΑΟΚ. Χαλάρωση και λάθη από τους «ασπρόμαυρους» έδωσαν το δικαίωμα στη Βαρέζε να επανακάμψει στο ματς και να πάρει τα ηνία στο σκορ στο 23’ (42-43). Ο ΠΑΟΚ έγινε ξανά… αφεντικό στο παρκέ στο 27’ με τους Σάιμπερτ, Πέινερς (47-43), με τους Ιταλούς να μειώνουν στους 2 πόντους στο 30’ (53-51). Πατώντας… γκάζι στην επιστροφή στο παρκέ για την τελευταία περίοδο (10-0), ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με +12 στο 33’ (63-51), έχοντας κινητήριους μοχλούς στους Γλυνιαδάκη, Τσόχλα, Σάιμπερτ. Στο 34’ ο «Δικέφαλος» πήγε στο +13 (67-54), δείχνοντας αποφασιστικότητα για να «καθαρίσει» με το ματς. Η Βαρέζε έκανε την ύστατη προσπάθεια να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, «ψαλίδισε» τη διαφορά στους 5 πόντους με τον Τζόνσον στο 38’ (71-66), η προσπάθειά της έμεινε όμως εκεί. Δίποντο από τον Κλάντον και κλέψιμο με καλάθι από τον Σάιμπερτ, στην πορεία, πήγαν εκ νέου τους «ασπρόμαυρους» στους 9 πόντους (75-66), τελειώνοντας έτσι ουσιαστικά το παιχνίδι. Με εντυπωσιακό μακρινό τρίποντο από τον Μπράιαντ, στα 5’’ για το φινάλε, διαμορφώθηκε για τον ΠΑΟΚ το 78-69 . ΠΑΟΚ (Σούλης Μαρκόπουλος): Χρυσικόπουλος 7, Κόνιαρης , Τσόχλας 3 (1), Τέιλορ 2, Μαργαρίτης 9 (1) Μιλιένοβιτς , Γλυνιαδάκης 11, Σάιμπερτ 15 (2), Μπράιαντ 5 (1), Πέινερς 11 (1), Κλάντον 15 ΒΑΡΕΖΕ (Πάολο Μορέτι): Τζόνσον 20 (2), Ανοσίκε 5, Μέινορ 10, Αβράμοβιτς 5 (1), Πέλε 10, Μπουλέρι 2, Καβαλιέρο 11 (1), Κανγκούρ 6, Καβανέσι



δολ,αμπε loading…

