Χωρισμός – βόμβα στο Χόλιγουντ: Παίρνουν διαζύγιο αξίας 300 εκ. o Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν;

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Το αμερικανικό ΟΚ! Μagazine, πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε με την είδηση ότι το ζευγάρι οδεύει προς το διαζύγιο, ρίχνοντας τίτλους τέλους στη σχέση τους.



To περιοδικό αναφέρει χαρακτηριστικά: «O Tζορτζ και η Αμάλ θα ανακοινώσουν σύντομα το διαζύγιό τους το οποίο θα προκαλέσει σεισμό στο Χόλιγουντ». Η είδηση για το επερχόμενο διαζύγιο του ζευγαριού ήταν απόρροια των σοβαρών ρωγμών στη σχέση του. Τα δημοσιεύματα περί κρίσης της σχέσης του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα άρχισαν να πυκνώνουν, ώσπου ήρθε η είδηση – βόμβα από το αμερικάνικο περιοδικό. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ένας από τους λόγους ήταν το γεγονός ότι «η Αμάλ ήθελε να κάνει παιδιά, ενώ ο Τζορτζ όχι». «Παρ΄όλο που αγαπά ο ένας τον άλλον, έχουν καταλάβει πως θέλουν διαφορετικά πράγματα από τη ζωή», αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού. «Όταν πρωτογνωρίστηκαν Αμάν και Κλούνεϊ, οι φίλοι τους πίστευαν ότι είναι το τέλειο ζευγάρι. Ωστόσο τώρα περιμένουν να ανακοινώσουν τον χωρισμό τους», αναφέρουν πηγές. Το διάσημο ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2014. Ο γάμος του έγινε σε Δημαρχείο της Βενετίας.

Φωτογραφίες: ΑP bovary

