Υπολογίστε το δώρο Χριστουγέννων μόνοι σας online

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Η νέα εφαρμογή που δημιούργησε η ΓΣΕΕ Μία νέα online εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να υπολογίσουν μόνοι τους το δώρο Χριστουγέννων, που δικαιούνται, έχει δημιουργήσει η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων, πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.



Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΕ προτείνει να ενταχθεί η παραπάνω εφαρμογή με link στην εκάστοτε ιστοσελίδα, έτσι ώστε να είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για οποιαδήποτε καταγγελία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν στο πενταψήφιο αριθμό 15512, που ανήκει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και στα τηλέφωνα της ΓΣΕΕ και του Κέντρου Ενημέρωσης Εργαζομένων της Συνομοσπονδίας (ΚΕΠΕΑ) στους αντίστοιχους αριθμούς 8202100 και 8202174.



