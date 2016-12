Τελικά, ποιον άνδρα θέλουν οι γυναίκες;

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Σταματίνα

To φόρουμ Reddit διεξήγαγε και πάλι τη δική του έρευνα για ένα θέμα που απασχολεί πολλές από τις γυναίκες και αφορά στο πρότυπο του άνδρα που κρίνουν ως πιο θελκτικό και περιζήτητο. Συνολικά, στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 800 γυναίκες που ψήφισαν τα χαρακτηριστικά ή αλλιώς προσόντα που αναζητούν σε έναν υποψήφιο εραστή και το αποτέλεσμα έδειξε ότι μάλλον αυτό που αποκαλείται πεμπτουσία του αρσενικού, βγαίνει εκτός λίστας, ενώ ένα μεγάλο μέρος των γυναικών απήντησαν πως οι άνδρες που βρίσκονται πιο κοντά στη θηλυκή τους πλευρά είναι στην κορυφή των προτιμήσεων. Για παράδειγμα, μια από τις συμμετέχουσες σημείωσε πως δεν ενθουσιάζεται καθόλου από τους άντρες που έχουν ηγετικό χαρακτήρα, αντιθέτως ενδιαφέρεται για τους άνδρες εκείνους που που δεν ασχολούνται με αυτό, γιατί της αρέσει να νιώθει ισότητα. Μια άλλη γυναίκα, δήλωσε πως θα της άρεσε να βγει με έναν άνδρα ο οποίος είναι ως ένα βαθμό θηλυπρεπής, ενώ υπήρχαν και άλλες που συμφώνησαν με την παραπάνω άποψη. Επιπλέον, ανάμεσα στα πρότυπα που ψήφισαν οι γυναίκες υπήρχε και αυτό του άνδρα με αυτοπεποίθηση η οποία όμως δεν επισκιάζεται από τον ανδρικό εγωισμό, γιατί, όπως σημείωσε μια από τις συμμετέχουσες, είναι ιδανικό να είναι έξυπνος αλλά όχι φαντασμένος. Αντρες, μέλη του φόρουμ, απάντησαν στη συζήτηση αυτή, λέγοντας πως θα ήθελαν πολύ να αποκαλύψουν την πιο θηλυκή τους πλευρά, αλλά φοβούνταν πάντοτε να το κάνουν δημόσια. bovary

