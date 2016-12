Τα Χριστούγεννα των Γερμανών: Με τζίντζερ, ζεστό κρασί και δώρα από τον Αγιο Νικόλα

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Σταματίνα

Χριστούγεννα στην Γερμανία είναι όταν ο αέρας μυρίσει ζεστό κρασί και σοκολάτα, όταν ανάψει το πρώτο κερί και όταν η κουζίνα μυρίσει κουλουράκια. Και αν δεν γιορτάσει κανείς μαζί με τους Γερμανούς, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο αυτός ο λαός με τη φήμη της αυστηρής ιδιοσυγκρασίας αγαπά τις γιορτές και πόσο έντονα τις βιώνει και μάλιστα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Ο εορτασμός των Χριστουγέννων ξεκινάει ακόμη και πριν από την 1η Δεκεμβρίου, ειδικά για τις οικογένειες με μικρά παιδιά. Με κουλουράκια, αρωματικά κέικ και το παραδοσιακό σπίτι από μπισκότο τζίντζερ, τα παιδιά γράφουν γράμματα με ζάχαρη στον μικρό Χριστό και τα αφήνουν στο παράθυρο, ενώ τα πάντα γυρίζουν γύρω από το «Χριστουγεννιάτικο Ημερολόγιο» (Advent), που αρχίζει να «μετράει» από την 1η Δεκεμβρίου, με κάθε μέρα να αντιστοιχεί σε ένα μικρό δώρο, κάποιο μήνυμα ή κάποια λιχουδιά για τους μικρούς Γερμανούς. φωτογραφία: wikipedia Στο τραπέζι σχεδόν κάθε γερμανικού σπιτιού θα βρει κανείς το «Στεφάνι των Χριστουγέννων» (Adventskranz), φτιαγμένο συνήθως από έλατο, με τέσσερα κεριά τα οποία ανάβουν σταδιακά τις τέσσερις Κυριακές πριν από την 25η Δεκεμβρίου. Στις 5 Δεκεμβρίου κάνει την εμφάνισή του ο Krampus, για να «τιμωρήσει» τα άτακτα παιδιά, ενώ την επομένη, ο ‘Αγιος Νικόλαος, με τη μορφή που δίνουμε στον ‘Αγιο Βασίλη, έρχεται για να ανταμείψει εκείνα που φέρθηκαν καλά όλη τη χρονιά. Αν μάλιστα αφήσουν έξω από το σπίτι τους τα παπούτσια τους γεμάτα καρότα και άχυρα για να φάνε τα άλογα που μεταφέρουν το άρμα του, θα βρουν την επόμενη μέρα μήλα, καρύδια και ζαχαρωτά. Το έθιμο στην Γερμανία απαιτεί τα δώρα να ανταλλάσσονται την παραμονή των Χριστουγέννων, μετά τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Παλαιότερα, οι γονείς κλείδωναν ένα από τα δωμάτια του σπιτιού, όπου βρισκόταν το στολισμένο δέντρο με τα δώρα, και τα μεσάνυχτα ξυπνούσαν τα παιδιά που βρίσκονταν μπροστά στην γιορτινή έκπληξη που περίμεναν όλη τη χρονιά. Πόλος έλξης για τους Γερμανούς καθόλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου είναι η Χριστουγεννιάτικη υπαίθρια αγορά (Chistkindlmarkt), όπου μπορεί κανείς να βρει στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, παιχνίδια, αλλά και το παραδοσιακό ζεστό κρασί, αρωματισμένο από βότανα και μπαχαρικά, υπό τον ήχο των παραδοσιακών τραγουδιών της γιορτής. φωτογραφίες: pixabay Η πιο φημισμένη τέτοια αγορά είναι αυτή της Δρέσδης, η οποία υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Το γιορτινό τραπέζι της 25ης Δεκεμβρίου περιλαμβάνει χήνα γεμιστή με μήλο, λουκάνικο και πατάτες και κέικ με σταφίδες (Stollen), ενώ η επομένη των Χριστουγέννων θεωρείται μια μέρα για περισσότερη ησυχία, για οικογενειακές βόλτες και για ξεκούραση από την ένταση των ημερών. Στις 6 Ιανουαρίου- Ημέρα των Τριών Βασιλιάδων (Μάγων, στη δική μας παράδοση) που επισκέφθηκαν τον μικρό Χριστό στη φάτνη- σε πολλές περιοχές της Γερμανίας τα μικρά αγόρια ντύνονται όπως εκείνοι και μεταφέροντας ένα αστέρι, γυρνούν στους δρόμους και τραγουδούν χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Εκείνη τη μέρα το δέντρο και τα στολίδια αποσύρονται για να περιμένουν μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. iefimerida

