Τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη -45 χρόνια, 10.537 νεκροί σε 18.803 επιθέσεις

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Σταματίνα

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν έχουν συγκεκριμένο τόπο ή χρόνο. Μπορεί να είναι σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, σε μια εθνική γιορτή στη Γαλλία ή σε ένα αεροπλάνο πάνω από τη Σκωτία. Κάποιες φορές είναι επιτυχημένη, σκορπώντας τον θάνατο και ταρακουνώντας ένα έθνος και ολόκληρη την Γηραιά ήπειρο και άλλες αποτυχημένη, με κάτι να πηγαίνει στραβά. Σύμφωνα με την «Washington Post», «η τρομοκρατία σε όλη την Ευρώπη έχει στοιχίσει τη ζωή σε 10.537 ανθρώπους σε 18.803 επιθέσεις, μεταξύ του Ιανουαρίου του 1970 και του Δεκεμβρίου του 2015, σύμφωνα με την βάση δεδομένων για την παγκόσμια τρομοκρατία του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ». Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, κατά το 2014 και 2015 έχουν σημειωθεί οι περισσότεροι θάνατοι, οι οποίες στοχεύουν πολίτες, κυβερνητικούς αξιωματούχους, επιχειρήσεις και ΜΜΕ, σε όλη την Ευρώπη από το 2004. iefimerida

