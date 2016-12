Τα σχολεία στον Δήμο Γρεβενών την Παρασκευή…

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star-fm.gr, τα σχολεία στον Δήμο Γρεβενών,



λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή μας, την Παρασκευή (23-12) θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους στις 9:15.





