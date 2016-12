Συνταξιούχος με εμπειρία οικοδομής διορίστηκε γενικός διευθυντής στον ΟΣΥ

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Σταματίνα

Συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός του ΕΜΠ ανέλαβε τη θέση του γενικού διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Πόρων στις Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.). Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, η απόφαση, αν και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου (όχι ομόφωνα και αυτό έχει τη σημασία του), εγείρει πολλά ερωτήματα ως προς τα κριτήρια επιλογής του νέου προσωπάρχη, δεδομένου ότι εκτός από το ότι είναι συνταξιούχος, δεν έχει και την ανάλογη επαγγελματική κατάρτιση. Ο Κωνσταντίνος Τραγάς, σύμφωνα πάντα με το βιογραφικό του σημείωμα, είναι 65 ετών και στην επαγγελματική του κατάσταση αναγράφει ότι είναι συνταξιούχος. Η εμπειρία του αφορά αποκλειστικά σε εργασία πάνω στις σπουδές του. Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιήσει πάνω από 200 μελέτες και επιβλέψεις σε ιδιωτικές οικοδομές και έχει εμπειρία ως εργολάβος δημοσίων έργων και εργοταξίου. iefimerida

