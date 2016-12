Στο πλευρό των εργαζομένων στα πρώην σούπερ-μάρκετ Αρβανιτίδη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Με αντιπροσωπεία εργαζομένων στις επιχειρήσεις Καρυπίδη (πρώην σούπερ-μάρκετ Αρβανιτίδη) στην Κοζάνη, συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης. Οι εργαζόμενοι, στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένα από τις αρχές του έτους ανέλυσαν την κατάσταση στο Θ. Καρυπίδη, μετά και την τελευταία άκαρπη τριμερή συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας μεταξύ των εργαζομένων, της εργοδοσίας και του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανδρέα Νεφελούδη.



Ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι ήδη συντάσσεται επιστολή προς τον υφυπουργό Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο για το θέμα, καθώς υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι από την περιοχή στη συγκεκριμένη επιχείρηση, ζητώντας πρωτοβουλίες, προκειμένου να εφαρμοστούν τα αυτονόητα, ενώ δήλωσε στο πλευρό των εργαζομένων και την αμέριστη στήριξή του στον αγώνα τους.

