Σκάνδαλο διαφθοράς στη Ν. Υόρκη: Ιερόδουλες, κοκαΐνη και πανάκριβα δώρα

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Σταματίνα

Η αμερικανική Δικαιοσύνη απήγγειλε την Τετάρτη κατηγορίες σε βάρος ενός εκ των διαχειριστών του συνταξιοδοτικού ταμείου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και δύο χρηματιστών για μια υπόθεση διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται ιερόδουλες, ναρκωτικά και πολυτελή δώρα. Το συνταξιοδοτικό ταμείο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης είναι το τρίτο μεγαλύτερο στις ΗΠΑ κι ένας από τους διευθυντές του, ο Νάβνουρ Κανγκ, κατηγορείται ότι επένδυσε περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία προέρχονταν από τα αποθεματικά του σε επενδύσεις που ανέλαβαν δύο χρηματιστές, ο Γκρεγκ Σόνχορν και η Ντέμπορα Κέλεϊ. Ως αντάλλαγμα για τις προμήθειες που λάμβαναν προκειμένου να επενδύσουν τα κεφάλαια, οι Σόνχορν και Κέλεϊ προσέφεραν στον Κανγκ διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και γεύματα σε εστιατόρια αξίας 50.000 δολαρίων, ένα ρολόι αξίας 17.400 δολαρίων, εισιτήρια για τη συναυλία του Πολ Μακάρτνεϊ, διακοπές σε χιονοδρομικό κέντρο σκι, όπως επίσης υπηρεσίες ιερόδουλων, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ομοσπονδιακού εισαγγελέα της Νέας Υόρκης. «Τα χρήματα που κέρδισαν με κόπο πολίτες της Νέας Υόρκης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για διαφθορά και ατομικό πλουτισμό» επισήμανε ο εισαγγελέας Πριτ Μπαράρα στο δελτίο Τύπου. Το συνταξιοδοτικό ταμείο της πολιτείας της Νέας Υόρκης διαχειρίζεται ποσά ύψους 184 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ο Νάβνουρ Κανγκ είχε αναλάβει την επένδυση ενός ποσού άνω των 53 δισεκατομμυρίων σε ομόλογα και τοποθετήσεις με σταθερή αποδοχή. Ο Κανγκ, ηλικίας 38 ετών, συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στο Πόρτλαντ (Όρεγκον, δυτικά), ενώ η Ντέμπορα Κέλεϊ, ηλικίας 58 ετών, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών σήμερα στο Σαν Φρανσίσκο (Καλιφόρνια). Ο Γκρεγκ Σόνχορν από την πλευρά του ομολόγησε την ενοχή του. iefimerida

