Ποδόσφαιρο: Ενίσχυση 300.000 ευρώ από την UEFA για Ενώσεις της ΕΠΟ και Μπίκα

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Οικονομική ενίσχυση ενέκρινε η UEFA στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποδέχθηκε το επίσημο αίτημα της ΕΠΟ για έκτακτη ειδική χρηματοδότηση των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων της χώρας και προχωρά σε εκταμίευση 300.000 ευρώ. Το ποσό αναλογεί σε 220.000 ευρώ για τις Ενώσεις-μέλη της ΕΠΟ, με ισόποση κατανομή, ενώ 80.000 ευρώ θα διατεθούν ως βοήθημα της UEFA στον Γιώργο Μπίκα, για την καταστροφή του σπιτιού του στη Χαλκιδική από εμπρησμό. Το ποσό θα έχει μεταφερθεί στον λογαριασμό της ΕΠΟ έως αύριο Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και η προσωρινή διοικούσα επιτροπή θα το διανείμει αυθημερόν στους δικαιούχους του. Στις 15 Ιανουαρίου 2017 θα ολοκληρωθεί ο διάλογος με όλους τους φορείς του ποδοσφαίρου, προκειμένου να εκσυγχρονισθεί ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ και να περιγραφούν οι αρμοδιότητες των πειθαρχικών επιτροπών και των δικαιοδοτικών οργάνων της Ομοσπονδίας, ενώ στη συνέχεια ο νέος κώδικας θα αποσταλεί στη FIFA και στην UEFA για έγκριση.





Εν τω μεταξύ, επίσης ως τις 15 Ιανουαρίου θα παραδοθεί στην ΠΔΕ το πόρισμα εσωτερικού οικονομικού ελέγχου που διενεργεί η εταιρεία Deloitte στην ΕΠΟ, για τη χρήση έως τις 31.10.2016, ενώ ζητήθηκαν έγγραφες εξηγήσεις από τη νομική υπηρεσία της ΕΠΟ για την χωρίς εντολή παράστασή της σε εκδίκαση προσφυγής της ΠΑΕ Ατρόμητος, στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Ομοσπονδίας. δολ,αμπε

