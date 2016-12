Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης: 300.000 € για τη συντήρηση και τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Το έργο της συντήρησης και του αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών καθώς και την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.



Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 300.000 € που θα βοηθήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση τυχόν ακραίων καιρικών φαινομένων με στόχο την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

