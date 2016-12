Ο Αντετοκούνμπο «διαλύει» κάθε κατηγορία στο NBA

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Η φετινή άνοδος στο παιχνίδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι τεράστια, σε τέτοιο βαθμό που δεν θα ήταν υπερβολή να εικάσουμε πως, αν συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, έχει στο… τσεπάκι του το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη της χρονιάς στο ΝΒΑ.



Για να καταλάβει κανείς πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι (η ομάδα βρίσκεται στην 7η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 13-13), αρκεί να σημειωθεί πως είναι ο μοναδικός παίκτης του πρωταθλήματος που βρίσκεται στην πρώτη 20άδα και στις πέντε κύριες στατιστικές κατηγορίες (πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα, κοψίματα). Όπως είναι φυσικό, στους Μπακς βρίσκεται στην πρώτη θέση και στις πέντε κατηγορίες. Ο Αντετοκούνμπο σημειώνει 22,7 πόντους (17ος στο πρωτάθλημα), μαζεύει 9,2 ριμπάουντ (16ος), μοιράζει 5,8 ασίστ (20ος), «κλέβει» 2,1 φορές (5ος) και «κόβει» 2 φορές (5ος) κατά μέσο όρο σε κάθε αγώνα. Αν κοιτάξει κάποιος τους αριθμούς του στο περυσινό πρωτάθλημα (16,9 πόντοι, 7,7 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ, 1,2 κλεψίματα, 1,4 κοψίματα) φαίνεται ξεκάθαρα η βελτίωση στο παιχνίδι του. Αν λάβει υπόψιν ότι φέτος αγωνίζεται και λιγότερο σε σχέση με πέρυσι (35 λεπτά έναντι 35,3 πέρυσι), τότε τα αποτελέσματα γίνονται εντυπωσιακά. Αυτή τη στιγμή πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα είναι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 30,9 πόντους ανά αγώνα, στα ριμπάουντ προηγείται ο Χασάν Ουάιτσαϊντ των Μαϊάμι Χιτ (14,8), στην πρώτη θέση στις ασίστ βρίσκεται ο Τζέιμς Χάρντεν των Χιούστον Ρόκετς (11,7), καλύτερος «κλέφτης» είναι ο Ντρέιμοντ Γκριν των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2,3) και πρώτος στα κοψίματα ο Άντονι Ντέιβις των Νιού Ορλίνς Πέλικανς (2,8).



Πάλεψε αλλά «λύγισε» ο Αντετοκούνμπο Συναρπαστικά παιχνίδια, που κρίθηκαν είτε στο τελευταίο σουτ είτε στην παράταση, περιλάμβανε το… μενού της Τρίτης στο NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση απέναντι στους πρωταθλητές Καβαλίερς, όμως οι Μπακς «λύγισαν» στην παράταση και ηττήθηκαν 114-108 στο Μιλγουόκι από το Κλίβελαντ. Ο Ελληνας φόργουορντ είχε -σε 43 λεπτά- 25 πόντους (3/10δ., 2/3τρ., 13/15β.), 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ και μόλις δύο λάθη και, μαζί με τον Τζαμπάρι Πάρκερ (30π., 9ρ.) οδήγησαν τα «ελάφια» να επιστρέψουν από το -18 και να στείλουν το ματς στην παράταση (100-100), με ένα σερί 7-0 στα τελευταία 85 δευτερόλεπτα. Στο έξτρα πεντάλεπτο, η αποβολή του Αντετοκούνμπο με έξι φάουλ, ένα καθοριστικό τρίποντο του ΛεΜπρον Τζέιμς στα 24΄΄ και δύο άστοχες βολές του Πάρκερ έγειραν την πλάστιγγα προς τη μεριά των Καβαλίερς, που αγωνίζονταν χωρίς τον Κέβιν Λαβ. Ο Τζέιμς τελείωσε το ματς με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ και ξεπέρασε τον Μόουζες Μαλόουν για την 8η θέση στη λίστα των σκόρερ στην ιστορία του NBA. Ο έτερος Έλληνας του πρωταθλήματος, ο Κώστας Κουφός, δεν είχε σημαντική συμβολή στη νίκη του Σακραμέντο με 126-121 επί του Πόρτλαντ, καθώς -αν και βασικός- αγωνίστηκε μόλις 13 λεπτά, με απολογισμό 2 πόντους (1/2δ.) και 1 λάθος. Είδε όμως από κοντά την ιστορική βραδιά του ΝτεΜάρκους Κάζινς, ο οποίος πέτυχε 55 πόντους (12/20δ., 5/8τρ., 16/17β.), μάζεψε 13 ριμπάουντ και έκρινε το παιχνίδι, με γκολ-φάουλ στα 35΄΄ για το 122-119 και τάπα στον Λίλαρντ στην επόμενη επίθεση των Μπλέιζερς. Ο ΜακΚόλουμ είχε 36 πόντους και ο Πλάμλι 27π. και 13ρ. για το Πόρτλαντ, που συνεχίζει την πτωτική του πορεία και κινδυνεύει να πέσει εκτός οκτάδας στη Δυτική Περιφέρεια. Στο ντέρμπι του Τέξας, το Σαν Αντόνιο έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί 10 αγώνων των Ρόκετς, νικώντας τους μέσα στο Χιούστον με 102-100, χάρη σε τρίποντο του Πάτι Μιλς 12.9΄΄ πριν τη λήξη. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 96-83, 4΄39΄΄ πριν το φινάλε, αλλά στο τέλος «πλήρωσαν» ακριβά την αστοχία τους στα τρίποντα (6/38, με τον Χάρντεν να έχει 1/11) και κάποια καθοριστικά λάθη. Ο Λέοναρντ με 21π. και ο Ολντριτζ με 17π. και 10ρ. ξεχώρισαν από τους Σπερς, ενώ από την άλλη ο Χάρντεν είχε 31π., 10ρ. και 7ασ. Οι Ρόκετς έπαιξαν χωρίς τον βασικό τους σέντερ, Κλιντ Καπέλα, ο οποίος έχει υποστεί ένα μικρό κάταγμα στην αριστερή περόνη και θα μείνει τουλάχιστον ένα μήνα εκτός αγώνων. Στο Όκλαντ οι Ουόριορς έδωσαν ακόμη ένα σόου και συνέτριψαν τη Γιούτα 104-74, προτάσσοντας αυτή τη φορά την καλή τους άμυνα, καθώς δέχθηκαν μόλις 33 πόντους στο α΄ ημίχρονο. Κάρι (25π.), Ντουράντ (22π.) και Γκριν (15π., 11ρ., 5κλεψ.) ανέλαβαν τα… υπόλοιπα και οι φιλόδοξοι Τζαζ υπέκυψαν χωρίς αντίσταση. Οι Κλίπερς εξάλλου, χωρίς τον Μπλέικ Γκρίφιν που χειρουργήθηκε στο γόνατο και θα χάσει 4-6 εβδομάδες, επικράτησαν στο Λος Αντζελες 119-102 του Ντένβερ, με πρωταγωνιστές τους Τζέι Τζέι Ρέντικ (27π. με 7/9 τρίποντα) και Κρις Πολ (16π., 15ασ., 8ρ.). Ο Αϊζέια Τόμας πέτυχε 44 πόντους με 7/10 τρίποντα και 17/17 βολές και οδήγησε τη Βοστόνη σε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Μέμφις στην παράρταση (102-99). Ο Μαρκ Γκασόλ είχε 24π., 7ρ. και 6ασ. για τους Γκρίζλις, που απώλεσαν διαφορά 17 πόντων και γνώρισαν την τρίτη διαδοχική τους ήττα. Σπουδαία εμφάνιση και για τον Καρμέλο Αντονι, ο οποίος πέτυχε 35 πόντους στη νίκη της Νέας Υόρκης επί της Ιντιάνα (118-111), με τον Ντέρικ Ρόουζ να επιστρέφει από έναν μικροτραυματισμό και να προσθέτει 24π. και 6ασ. για τους Νικς. Το ντέρμπι της Φλόριντα χρειάστηκε δύο παρατάσεις για να κριθεί, με νικτές τελικά τους Ορλάντο Μάτζικ (136-130 στο Μαϊάμι), ενώ η Σάρλοτ χρειάστηκε μία αντεπίθεση στο τέλος για να νικήσει 117-113 τους Λέικερς (που είχαν προηγηθεί ακόμη και με 19 πόντους), με τον Κεμπά Ουόκερ να «αγγίζει» το triple-double με 28π., 10ασ. και 8ρ. Το Τορόντο επικράτησε εύκολα του Μπρούκλιν 116-104 και η Νέα Ορλεάνη πέρασε άνετα από τη Φιλαδέλφεια (108-93), με τον Αντονι Ντέιβις να έχει 31 πόντους και 16 ριμπάουντ.



Τα αποτελέσματα: ΛΑ Κλίπερς-Ντένβερ 119-102

Γκόλντεν Στέιτ-Γιούτα 104-74

Σακραμέντο-Πόρτλαντ 126-121

Μιλγουόκι-Κλίβελαντ 108-114 (παρ.)

Μέμφις-Βοστόνη 109-112 (παρ.)

Χιούστον-Σαν Αντόνιο 100-102

Τορόντο-Μπρούκλιν 116-104

Νέα Υόρκη-Ιντιάνα 118-111

Μαϊάμι-Ορλάντο 130-136 (2η παρ.)

Φιλαδέλφεια-Νέα Ορλεάνη 93-108

Σάρλοτ-ΛΑ Λέικερς 117-113 loading… δολ,αμπε

