Με 259 «ναι» πέρασε από τη Βουλή η αναστολή αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Με 259 «ναι» και σε πλήρη ομοφωνία των κομμάτων, ψηφίσθηκε στην Ολομέλεια η τροπολογία της κυβέρνησης για την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά που πλήττονται από την προσφυγική κρίση. Την ονομαστική ψηφοφορία, που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τέταρτης, είχε ζητήσει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές και ο Αχμέτ Ιλχάν από το Ποτάμι. Την τροπολογία ψήφισαν όλα τα κόμματα.

