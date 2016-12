Μεγάλη πυρκαγιά στην Ιαπωνία – 140 κτίρια τυλίχτηκαν στις φλόγες – video

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Μια τεράστια πυρκαγιά που ενισχύεται διαρκώς από ισχυρούς ανέμους, κατακαίει τουλάχιστον 140 κτίρια σε πόλη της κεντρικής Ιαπωνίας και εξαπλώνεται διαρκώς, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Βίντεο από το YouTube δείχνουν τεράστιες φλόγες να «καταπίνουν» σπίτια και στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 10:30 (τοπική ώρα) σήμερα Πέμπτη 22 Δεκέμβρη από ένα κινέζικο εστιατόριο στο κέντρο της πόλης Itoigawa πόλης, του νομού Νιιγκάτα, με πληθυσμό περίπου 45.000 κατοίκους. Η φωτιά φουντώνει διαρκώς από τους δυνατούς ανέμους που πνέουν με ταχύτητες που φθάνουν τα 90 χλμ. την ώρα, σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Μέχρι στιγμής, η φωτιά έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 140 κτήρια.





