Κυκλοφορούν «Νέα», «Εθνος», «Ημερησία» και «Goal»

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Ευχάριστα νέα για δύο μεγάλους δημοσιογραφικούς ομίλους Καταβλήθηκε χθες στους εργαζόμενους του ΔΟΛ το δώρο των Χριστουγέννων και έτσι «Τα Νέα» κυκλοφορούν σήμερα την Πέμπτη και το «Βήμα» την Κυριακή.

Η απόφαση εγκρίθηκε στη συνέλευσης των εργαζομένων του, εκτιμώντας εκ νέου την κρισιμότητα της κατάστασης, στην οποία έχει περιέλθει ο οργανισμός και ορίσθηκε σύγκληση νέας συνέλευσης την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου.



Επίσης, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εργαζομένων των επιχειρήσεων «Πήγασος» αναστέλλεται η απεργία και εκεί. Η απόφαση της συνέλευσης αναφέρει ότι: «Η γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (χθες) το απόγευμα στο «ΕΘΝΟΣ», αποφάσισε την αναστολή της απεργίας έως τις 30 τρέχοντος μηνός, προκειμένου να υπάρξει η καταβολή δύο 15νθημέρων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016, καθώς και η κατάθεση σχεδίου για την επόμενη ημέρα της επιχείρησης, διαφορετικά θα συνεχιστούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις».

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής 24ωρης απεργίας καταβλήθηκε το δώρο των Χριστουγέννων. Ετσι, σήμερα Πέμπτη θα κυκλοφορήσουν κανονικά «Εθνος», «Ημερησία» και «Goal». iefimerida

This entry was posted on Πέμπτη, Δεκέμβριος 22nd, 2016 at 09:05 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.