Κρίση μέσης ηλικίας: Γιατί οι άνδρες τα φτιάχνουν με μικρότερες

Το τελευταίο 24ωρο, τον γύρο του Διαδικτύου κάνει η είδηση ότι ο Νταβίντ Ζινολά, θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου, παράτησε την επί 25 χρόνια γυναίκα του, Κάρολαιν, και έκανε σχέση με την 27χρονη καλλονή Μαέβα Ντενάτ.

loading… Τον Μάιο, ο πρώην άσος των γηπέδων υπέστη καρδιακή προσβολή και παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Χρειάστηκε να παραμείνει έξι ώρες στο χειρουργείο μέχρι οι γιατροί να του καθαρίσουν τις μπλοκαρισμένες του αρτηρίες. Μετά από αυτό, ο Ζινολά, που έχει δουλέψει και ως μοντέλο για την L’Oreal, άρχισε να ζει ακόμη περισσότερο τη ζωή του. Χώρισε και δείχνει καλύτερα από ποτέ στην αγκαλιά του 27χρονου μοντέλου, το οποίο, η αλήθεια είναι πως μοιάζει με την πρώην γυναίκα του. Ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε τον Σεπτέμβριο στο Παρίσι να περπατούν αγκαλιά, την ώρα που πηγή από το περιβάλλον της πρώην συζύγου του υποστηρίζει πως εκείνη έχει «καταστραφεί». Με το 27χρονο μοντέλο Με την γυναίκα του Και έρχομαι να σε ρωτήσω με αφορμή αυτό το γεγονός: Τι στο καλό πιάνει τους άντρες εκεί γύρω στα 40-50 και κυνηγούν μικρότερες γυναίκες; Δεν τους κάνει η γυναίκα τους; Θυμούνται τη ζωή που δεν έκαναν; Θέλουν απλά να τονώσουν το «εγώ» τους, αψηφώντας τους γύρω τους, γιατί μια ζωή την έχουνε; Ή τίποτα από όλα αυτά; Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή Τον όρο «μέση ηλικία» επινόησε ο Έλιοτ Ζακές, το 1965, ωστόσο, «η κρίση μέσης ηλικίας» έγινε γνωστή μέσα από το βιβλίο του Ντανιέλ Λεβινσόν στα τέλη της δεκαετίας του ’70, «Οι εποχές της ζωής ενός ανθρώπου». Αυτό που υποστήριξε ο συγγραφέας είναι ότι οι άνδρες γύρω στα 40-45, καταλαβαίνουν πως δεν έχουν κάνει αυτά που ήθελαν, όταν βρίσκουν χρόνο να σκεφτούν μέσα σε μια ζωή έντονων ρυθμών. Τότε, ξεκινά η κατάθλιψη, το άγχος και η απελπισία. Κάπως έτσι αρχίζουν οι καβγάδες με τη σύζυγο, η αδιαφορία και οι αλλαγές. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν από τα πιο απλά, όπως τα ρούχα και το κούρεμα, μέχρι το ότι θέλει χρόνο να σκεφτεί. Αλλοι απλά περνούν τη φάση μέσα στον γάμο και άλλοι χωρίζουν. Και γιατί χωρίζουν; Ο γάμος τους κάνει να αισθάνονται «δεμένοι» σε μια υποχρέωση και μακριά από τα χρόνια της διασκέδασης. Με μια μικρότερη γυναίκα, λοιπόν, νιώθουν πως ένα παλιό μοντέλο αντικαθίσταται με ένα καινούργιο, το οποίο θα φέρει νεανικότητα και την πολυπόθητη «δεύτερη ευκαιρία». Θέλουν να δείξουν πως δεν έχουν χάσει τη μάχη με τον χρόνο, την επαφή τους. Ενας, ακόμη, λόγος που μπορεί να δικαιολογεί τη στροφή τους στις μικρότερες γυναίκες είναι πως πιστεύουν πως όλες οι γυναίκες μια κάποιας ηλικίας είναι σαν την πρώην του. Ακόμη και να περνούσαν καλά στον γάμο τους, ορισμένες δυσάρεστες εμπειρίες θα έχουν υπάρξει, οπότε τους φοβίζει μια επανάληψη της ίδιας πραγματικότητας. Η νεότερη γυναίκα φαίνεται σαν μια επιλογή χωρίς δράματα, χωρίς προβλήματα. Μπορεί να ισχύει, μπορεί και όχι, μιας και όλες οι σχέσεις απαιτούν επικοινωνία και «δουλειά». Η Μέρι-Κέιτ Ολσεν είναι ζευγάρι με τον κατά 17 χρόνια μεγαλύτερό της Ολιβιέρ Σαρκοζί Μελέτη, του 2014, στο Evolution and Human Behaviour Journal ανέφερε πως οι άνδρες έχουν την τάση να έλκονται από γυναίκες μεταξύ 20 και 30 ετών και κυρίως από 24χρόνες. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα, που έγινε σε 12.656 Φινλανδούς, αποκάλυψε ότι άνδρες μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας κλίνουν προς τις γυναίκες αυτής της ηλικίας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνδρες έλκονται από γυναίκες, που έχουν υψηλά τα επίπεδα γονιμότητας, όπως η νεότητα και η ομορφιά. «Άντρες από το εξελικτικό μας παρελθόν που έλκονταν από θηλυκά με χαμηλή γονιμότητα δεν είναι πρόγονοί μας. Τους έφαγε το εξελικτικό χώμα. Έτσι όλοι οι ζωντανοί αρσενικοί είναι απόγονοι μιας άρρηκτης γραμμής από προγονικούς άντρες που πέτυχαν να ζευγαρώσουν με γόνιμες γυναίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εξελικτικός ψυχολόγος Ντέιβιντ Μπους. Ο ψυχολόγος υποστηρίζει ότι υπάρχει διαφωνία σχετικά με αυτό, με αρκετούς να υπογραμμίζουν πως οι μεγαλύτεροι άνδρες επιλέγουν μικρότερες επειδή είναι εύκολος ο χειρισμός τους. Κάτι, που ωστόσο, καταρρίπτεται μιας και οι νεότεροι έλκονται από αυτό το γκρουπ των γυναικών. «Αντρες που έχουν ερωτική επιθυμία για νεότερες γυναίκες, αν είναι παντρεμένοι, επιλέγουν αν θα ακολουθήσουν ή όχι τις επιθυμίες τους. Ακόμα και οι γυναίκες μπορεί να νιώθουν έλξη για νεότερους άντρες. Συνεπώς μια 40άρα μπορεί να θέλει να ρίξει στο κρεβάτι το νεαρό κηπουρό της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλει να τον παντρευτεί», ανέφερε μεταξύ άλλων. Οπότε σωστό ή λάθος δεν υπάρχει για τις σχέσεις γενικότερα, με τον καθένα να κάνει όπως αισθάνεται και θέλει. bovary

