Θεσσαλονίκη: Κάθε ημέρα έκλειναν 2 επιχειρήσεις φέτος -Μειώθηκαν κατά 6.000 μέσα στην οικονομική κρίση

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Σταματίνα

Οι επιχειρήσεις- μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης μειώθηκαν κατά 6.000 μέσα στην οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΒΕΘ, οι επιχειρήσεις περιορίστηκαν σε λιγότερες από 18.000 φέτος, ενώ το 2008 ήταν 24.000, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Από την αρχή του 2016 έως τις 20 Δεκεμβρίου έβαλαν λουκέτο 730 επιχειρήσεις, ενώ έναρξη πραγματοποίησαν μόνο 329, είπε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Από τις επιχειρήσεις που έκλεισαν,

οι 503 κρίθηκαν ασύμφορες και 7 οδηγήθηκαν σε πτώχευση. Από την άλλη, κάποια αισιοδοξία δημιουργεί το γεγονός ότι οι εγγραφές των νέων επιχειρήσεων ήταν αυξημένες κατά 28,5% φέτος. «Καθημερινά το 2016, δύο επιχειρήσεις, κατά μέσο όρο, στη Θεσσαλονίκη, αποχαιρετούσαν την ενεργό δράση, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος, ενώ εκτίμησε ότι το 2017 θα είναι ένα εξίσου δύσκολο έτος για τις επιχειρήσεις του νομού, αλλά και συνολικά της χώρας. Αυτό που χρειάζονται η ελληνική οικονομία και κοινωνία για να ορθοποδήσουν είναι μία «επενδυτική έκρηξη», ανέφερε, κάτι που όμως δεν είναι εύκολο στις τρέχουσες συνθήκες, συμπλήρωσε. «Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις ύψους 100 δισ. ευρώ άμεσα, αλλά αυτό δεν φαίνεται πιθανό να γίνει. Με την υπερφορολόγηση και τον διωγμό που υφίστανται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ποιος θα έρθει να επενδύσει; Για αυτό και οι επιχειρήσεις μεταναστεύουν σε γειτονικές χώρες, αυτό γίνεται πλέον καθημερινά», δήλωσε και συμπλήρωσε ότι η φορολογική κι ασφαλιστική επιβάρυνση εργαζομένων και εργοδοτών στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, τη στιγμή που ο τζίρος των επιχειρήσεων έχει περιοριστεί κατά 50% στα χρόνια της κρίσης. Όπως είπε, είναι τραγικό άνθρωποι που μέχρι χτες ήταν επιχειρηματίες να ζουν με τη σύνταξη των γονέων ή ακόμη και προστρέχοντας σε συσσίτια, ενώ χαρακτήρισε ως παρήγορο το γεγονός ότι στη διάρκεια των εορτών ένα μέρος του βοηθήματος προς τους συνταξιούχους μπορεί να επιστρέψει στην πραγματικά οικονομία και τα καταστήματα. «Αυτό που πρέπει να γίνει κοινός τόπος δανειστών και κυβέρνησης είναι ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά μόνο με στοχευμένες παρεμβάσεις και όχι με ευχολόγια, υποσχέσεις και φόρους» κατέληξε. iefimerida

