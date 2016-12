Η γερμανική αστυνομία επικήρυξε τον Τυνήσιο μακελάρη – Δίνει 100.000 ευρώ για πληροφορίες (εικόνες)

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Ο Τυνήσιος μακελάρης Ανίς Αμρί καταζητείται από τις γερμανικές Αρχές μετά το πολύνεκρο χτύπημα στο Βερολίνο. Μάλιστα, η Αστυνομία δίνει 100.000 ευρώ για κάθε πληροφορία που θα μπορεί να οδηγήσει στη σύλληψη του. Τα στοιχεία που δίνει για τον Τυνήσιο είναι: Ανίς Αμρί, 24 ετών Γεννημένος στη Τυνησία Υψος: 1.78μ. 75 κιλά Μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια Μεγάλη προσοχή: Ισως είναι οπλισμένος



Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Οι γερμανικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Τυνήσιου. Ερευνες γίνονται και στην πόλη Εμεριχ, κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία. Γερμανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η γερμανική αστυνομία κάνει έρευνα σε ένα κέντρο για πρόσφυγες, όπου θεωρείται ότι είχε ζήσει ο Τυνήσιος ύποπτος για το μακελειό στο Βερολίνο. Είχε ερευνηθεί παλιότερα για εμπλοκή σε τρομοκρατικό σχέδιο Ο ύποπτος είχε ερευνηθεί παλιότερα για σχέσεις με τρομοκρατικό σχέδιο, δήλωσε ο Ραλφ Γέγκερ, υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Η έρευνα είχε γίνει στις αρχές του χρόνου γιατί υπήρχε η υποψία ότι «προετοίμαζε σοβαρό έγκλημα που έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια». Την έρευνα ξεκίνησε η αστυνομία του κρατιδίου, αλλά κατά κύριο λόγο έγινε στο Βερολίνο, σύμφωνα με τον Γέγκερ. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι ο ύποπτος επρόκειτο να απελαθεί από τη Γερμανία, αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν υπήρχε έγκυρο έγγραφο για την ταυτότητά του, το οποίο θα αποδείκνυε ότι ήταν Τυνήσιος. Επίσης ανέφερε ότι ο ύποπτος ήταν στη Γερμανία από τον Ιούλιο του 2015 και το αίτημά του για άσυλο απορρίφθηκε από τις αρχές φέτος τον Ιούνιο. Ακόμη, ο άνδρας αυτός έζησε σε αρκετά μέρη της Γερμανίας και από τον Φεβρουάριο ήταν το μεγαλύτερο διάστημα στο Βερολίνο, αλλά επέστρεψε για λίγο και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

iefimerida

This entry was posted on Πέμπτη, Δεκέμβριος 22nd, 2016 at 11:41 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.