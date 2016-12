Ευρωλίγκα του BASKET: «Σίφουνας» πέρασε από το Μιλάνο ο ΠΑΟ, 86-72 την Αρμάνι- Δείτε όλα τα αποτελέσματα

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Τζεντίλε



Ο Παναθηναϊκός Superfoods έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο κερδίζοντας την

εκτός έδρας με 86-72 σε αναμέτρηση για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Σπουδαία εμφάνιση από τους Τζέιμς (19π.) και Καλάθη (16π.). Από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Μακλίν με 16 πόντους. Το «τριφύλλι» την Παρασκευή (23/12, 21:15) υποδέχεται την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ. Τα δεκάλεπτα: 21-16, 29-40, 42-64, 72-86 Ο Παναθηναϊκός Superfoods παρά το γεγονός πως ο Καλάθης ξεκίνησε φανταστικά τον αγώνα, πέτυχε τους 12 από τους 16 πόντους της ομάδας του, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο τέλος του 1ου δεκαλέπτου με 5 πόντους (21-16 στο 10’). Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση της σε άμυνα και επίθεση και με ένα σερί 12-0 πήρε το προβάδισμα (21-27 στο 14΄). Στην συνέχεια ακολούθησε τρίποντη καταιγίδα από Τζέιμς και Φώτση και έτσι το «τριφύλλι» πήγε στα αποδυτήρια στο +11 (29-40). Στο τρίτο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» συνέχισαν να «βομβαρδίζουν» το καλάθι από τα 6.75μ. εκτοξεύοντας την διαφορά στους 22 πόντους (42-64) και ουσιαστικά «καθάρισαν» τον αγώνα. Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός Superfoods διατήρησε με χαρακτηριστική ευκολία το διψήφιο προβάδισμα του και έτσι έφτασε στην 8η νίκη του στην διοργάνωση με το τελικό 72-86 . Αρμάνι Μιλάνο (Ρέπεσα): ΜακΛιν 16 (9 ριμπ.), Χίκμαν 5, Καλνιέτις 7 (1), Ραντούλιτσα 7, Ντράγκιτς 9 (1), Μάτσβαν 8, Τσιντσιαρίνι, Σάντερς 10, Αμπάς, Τσερέλα 5 (1), Σιμόν 5 (1). Παναθηναϊκός (Πασκουάλ): Σίνγλετον 8 (10 ριμπ.), Νίκολς, Ρίβερς 12 (3), Τζέιμς 19 (3), Φώτσης 5 (1), Παππάς 4, Φελντέιν 10 (2), Χαραλαμπόπουλος 2, Γκάμπριελ, Μπουρούσης 10 (1), Καλάθης 16 (2). Σε αναμετρήσεις για την 13η αγωνιστική της Euroleague σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Τρίτη, 20/12

Ούνιξ Καζάν (Ρωσία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 73-60

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 71-84

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 73-65

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάμπεργκ (Γερμανία) 95-72 Τετάρτη, 21/12

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Νταρουσάφακα (Τουρκία) 61-74

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 65-62

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 76-80

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 72-86 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 12-1 25

Ρεάλ Μαδρίτης 9-4 22

Ολυμπιακός 9-4 22

Μπασκόνια 9-4 22

Παναθηναϊκός 8-5 21

Φενερμπαχτσέ 8-5 21

Νταρουσάφακα 7-6 20

Αναντολού Εφές 6-7 19

Ζαλγκίρις 5-8 18

Ερυθρός Αστέρας 5-8 18

Μακάμπι Τελ Αβίβ 5-8 18

Μπαρτσελόνα 5-8 18

Ούνιξ Καζάν 4-9 17

Γαλατασαράι 4-9 17

Μπάμπεργκ 4-9 17

Αρμάνι Μιλάνο 4-9 17



Επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Τζεντίλε Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη Δευτέρα το απόγευμα και επίσημα την απόκτηση του Αλεσάντρο Τζεντίλε. Ο 24χρονος γκαρντ παραχωρήθηκε ως δανεικός στο «τριφύλλι» από την Αρμάνι Μιλάνο μέχρι το τέλος της σεζόν. Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πρασίνων»: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεσάντρο Τζεντίλε για την αγωνιστική περίοδο 2016-17! Ο Τζεντίλε γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 1992 στην πόλη Μανταλόνι της Ιταλίας, έχει ύψος 2.01μ., αγωνίζεται στις θέσεις «2» και «3» και είναι γιος του παλαίμαχου αθλητή της ομάδας μας, Νάντο Τζεντίλε. Το 2014 επιλέχθηκε στο Νούμερο 53 του draft από τους Minnesota Timberwolves. Από το 2007 ως το 2009 αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής της Benetton Treviso, ενώ τη σεζόν 2009-2010 αναβαθμίστηκε στην πρώτη ομάδα, όπου αγωνιζόμενος για 24 παιχνίδια μέτρησε 3,4 πόντους και 1,2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Επίσης, το 2011 κέρδισε το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη του ιταλικού πρωταθλήματος. Τον Δεκέμβριο του 2011 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Olimpia Milano, με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής Ιταλίας τη σεζόν 2013-2014 και MVP των τελικών. Την ίδια χρονιά μέτρησε 11,4 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ ανά αγώνα στην Euroleague. Τον Ιούνιο του 2014 επιλέχθηκε στο νούμερο 53 του draft από τους Minnesota Timberwolves πριν δοθεί ως ανταλλαγή στους Houston Rockets. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Olimpia Milano, το οποίο επέκτεινε ως το 2015 την επόμενη χρονιά, ενώ το 2016 κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Ο Αλεσάντρο Τζεντίλε είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Ιταλίας αγωνιζόμενος στα Eurobasket του 2013 και του 2015. Το 2011 είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket Under 20».

