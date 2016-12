Γυμναστικός Σύλλογος Γρεβενών: Η προετοιμασία της Εθνικής Παίδων για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ξεκινά με Γιώργο Λέτσιο..

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα ο Γυμναστικός Σύλλογος Γρεβενών καταφέρνει να κρατάει ένα υψηλό επίπεδο και να προετοιμάζει αθλητές για τα ανώτερα κλιμάκια και για τις εθνικές. Ο Γιώργος Λέτσιος συνεχίζει την παράδοση του συλλόγου να εκπροσωπείται ανελλιπώς στις εθνικές μας ομάδες. Οι προπονητές και η διοίκηση του συλλόγου υπόσχονται ότι θα υπάρξει και συνέχεια! Η προετοιμασία της Εθνικής Παίδων για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ξεκινά. Η ομάδα θα προπονητής αρχικά στους Αγίους Θεοδώρους (26/12/16-8/1/17) και θα συνεχιστεί στο Άργος από τις 9/1/17 όπου θα διεξαχθούν και οι προκριματικοί αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 13-15/1/2017.



Οι αθλητές που καλούνται είναι οι εξής:

Γεώργιος Παπαλεξίου (ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου)

Φροίξος Κωτσάκης (ΑΟ Καλαμάτα 80)

Κωνσταντίνος Καπετανίδης (Πήγασος Πολίχνης)

Δημήτριος Τζιαβράς (Πήγασος Πολίχνης)

Ευάγγελος Γεωργίου (Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός)

Θεοφάνης Ρουσόπουλος (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

Δημήτριος Παλαιολόγος (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

Αλέξανδρος Κεχαγιάς (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

Αλέξανδρος Ράπτης (ΑΕΠ Ολυμπιάδα Πατρών)

Κωνσταντίνος Μακρυγιάννης (Ε.Α. Πατρών)

Πέτρος Ζαΐμης (Α.Π.Σ. Αίας Ευόσμου)

Γεώργιος Λέτσιος (Γ.Σ. Γρεβενών)

Νικόλαος Παπαδάκης (Πανερυθραϊκός Α.Σ.)

Χρήστος Σουγιουλτζόγλου (Α.Γ.Ο.Γ. Ευρυάλη)

Δημήτριος Μούχλιας (Μ.Γ.Σ. Αλεξανδρούπολης) Πρόγραμμα Αγώνων Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος – Άργος

13/1/2017

17.30 Ισπανία Ρώσία

20.00 Ελλάδα – Ισραήλ

14/1/2017

17.30 Ρωσία – Ισραήλ

20.00 Ισπανία – Ελλάδα

15/1/2017

17.30 Ισραήλ – Ισπανία

20.00 Ρωσια – Ελλάδα

