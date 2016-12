Γρεβενά: Πληρώθηκε η «Βιολογική Κτηνοτροφία» έτους 2014!

Δεκέμβριος 22nd, 2016 by Χρήστος Μίμης

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Γρεβενών ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής της δράσης 1.2. «Βιολογική Κτηνοτροφία» έτους 2014 με ποσό οικονομικής ενίσχυσης ύψους 484.363,56€ και έχουν αναρτηθεί στην Π.Ε. Γρεβενών. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΔΑΟΚ Γρεβενών εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Γρεβενών. Τηλ. 2462353077,2462353080 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΑΣ

