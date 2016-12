Grevena TV || Χριστούγεννα στα Γρεβενά: «ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ…» Ήθη και έθιμα του Δωδεκαημέρου… (εικόνες + video)

Δεκέμβριος 21st, 2016 by Χρήστος Μίμης

Εκατοντάδες Γρεβενιώτες, παρακολούθησαν το βράδυ της Τετάρτης (21-12) την μουσικοχορευτική παράσταση των τμημάτων παραδοσιακών χορών του Δήμου Γρεβενών, στο Κέντρο Πολιτισμού, με τίτλο: «ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ…» .

Όλοι απόλαυσαν τα ήθη και έθιμα του Δωδεκαημέρου με Κάλαντα, Δρώμενα και Χορούς από την Ελλάδα.

Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης, οι Αντιδήμαρχοι Χρήστος Πέτρου, Γρηγόρης Φαρμακής, ο Πρόεδρος της ΔΕΚΕΓ ιάννης Μίχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου.

Και τι δεν είχε:

Το έθιμο της γουρνοχαράς στα Γρεβενά (χωρίς κρέας)

Κάλαντα Γρεβενών, Ηπείρου, Πόντου, Θράκης, Χίου.

Το έθιμο του αναμμένου πουρναριού στην Ηπειρο

Το έθιμο του Χριστόξυλου στην Χαλκιδική

Το τραπέζι της Παναγιάς στον Πόντο

Το έθιμο της Γκαμίλας, της κοπής της Βασιλόπιτας.

Το έθιμο των Ρουγκατσαριών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου.

Τα παραπάνω, ήταν «διανθισμένα» με χορούς από πολλές περιοχές της χώρας μας.

Παρουσίασαν η Σάσα Ανδρουλάκη και η Κατερίνα Προκόβα η οποία και δίδαξε τους χορούς.

Ο Στέργιος Πουρνάρας τραγούδησε, χόρεψε και επιμελήθηκε την χορωδία.

Οι Αδερφές Κυριακίδη, Χριστίνα και Αθηνά, έπαιξαν αφιλοκερδώς Λύρα και Νταούλ. Η Χριστίνα τραγούδησε τα Ποντιακά Κάλαντα.

Αφιλοκερδώς επίσης, έπαιξαν οι μουσικοί: Αλέξης Κασιάρας (Κλαρίνο), Κώστας Γιαννούλας (Ντέφι) και Πέτρος Σβώλος (Λαούτο).

