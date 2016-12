Σε 10 ημέρες θα πληρώσουμε φόρους 4 δισ. ευρώ -Νέες επιβαρύνσεις από την 1η Ιανουαρίου

Δεκέμβριος 21st, 2016 by Σταματίνα

Βαρύς είναι ο λογαριασμός για τους φορολογούμενους, που θα πρέπει μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου -δηλαδή εντός του επόμενου δεκαημέρου- να πληρώσουν για φόρους περίπου 4 δισ. ευρώ. Με τα εισοδήματα να είναι περιορισμένα και τις ανάγκες λόγω Χριστουγέννων ιδιαίτερα αυξημένες οι φορολογικές υποχρεώσεις βαρύνουν ακόμη περισσότερο επιχειρήσεις και νοικοκυριά με δεδομένο ότι η φοροδοτική ικανότητα έχει πλέον εξαντληθεί. Το ποσό που καλούνται να καταβάλουν έως το τέλος του έτους φτάνει στα 4 δισ. ευρώ και η ανησυχία για το εάν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα τόσο μεγάλο όγκο φορολογικών υποχρεώσεων είναι έκδηλη. Την ίδια ώρα από την αρχή του νέου έτους έρχονται νέες επιβαρύνσεις σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Μέχρι το τέλος του χρόνου λήγουν ταυτόχρονα οι προθεσμίες για την καταβολή δόσεων 4 διαφορετικών φόρων και τελών υπέρ του Δημοσίου, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής μηνιαίων δόσεων διαφόρων ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και ειδικότερα: Της πέμπτης δόσης ΕΝΦΙΑ του έτους 2016, που βεβαιώθηκε σε περισσότερους από 6,36 εκατ. φορολογούμενους (6,313 εκατ. φυσικά και 50.000 νομικά πρόσωπα). Το συνολικό ποσό που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι ανέρχεται σε 624 εκατ. ευρώ. Της έκτης ή της έβδομης μηνιαίας δόσης του φόρου εισοδήματος που βεβαιώθηκε φέτος σε περίπου 250.000 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα για τη χρήση του έτους 2015. Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που πρέπει να καταβληθεί εντός του τρέχοντος μηνός υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ Της πρώτης δόσης του ΦΠΑ ή ολόκληρου του ποσού του ΦΠΑ του μηνός Νοεμβρίου που βεβαιώθηκε στις εταιρίες οι οποίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, με την υποβολή περιοδικών δηλώσεων εντός του Νοεμβρίου, καθώς επίσης και της δεύτερης δόσης του ΦΠΑ του μηνός Οκτωβρίου, που βεβαιώθηκε στις εταιρίες οι οποίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, με την υποβολή περιοδικών δηλώσεων εντός του Οκτωβρίου. Το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που έπρεπε να αποδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου από τους παραπάνω υπόχρεους υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ. Των τελών κυκλοφορίας του 2017. Εως τις 30-12-2016, πάνω από 5.000.000 κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2017. Το συνολικό ποσό που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ. Των μηνιαίων δόσεων διαφόρων ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και ειδικότερα οι μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης του νόμου 4321/2015 για τις «100 δόσεις» και της «πάγιας ρύθμισης» των νόμων 4152/2013 και 4174/2013. Από την αρχή του 2017 έρχεται το νέο τσουνάμι επιβαρύνσεων, που αφορά Στα καύσιμα : Από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο ΕΦΚ στη βενζίνη θα αυξηθεί κατά 3 λεπτά το λίτρο, από τα 0,67 στα 0,7 ευρώ το λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης θα αυξηθεί κατά 8 λεπτά το λίτρο, από τα 0,33 στα 0,41 ευρώ το λίτρο. Ο ΕΦΚ στο υγραέριο κίνησης θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, από τα 0,33 στα 0,43 ευρώ το λίτρο.

Στα προϊόντα καπνού : Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα τσιγάρα και τα λοιπά προϊόντα καπνού. Ο πάγιος φόρος κατανάλωσης που επιβαρύνει τον λεπτοκομμένο καπνό θα αυξηθεί από τα 156,70 στα 170 ευρώ ανά κιλό.

Στον καφέ: Επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στον εισαγόμενο και εγχωρίως παραγόμενο καφέ. Ειδικότερα από την 1η-1-2017 θα επιβληθεί ΕΦΚ στην εισαγωγή και στην εγχώρια παραγωγή καφέ, με συντελεστές από 2 έως 3 ευρώ ανά κιλό στον καβουρντισμένο καφέ και με συντελεστή 4 ευρώ ανά κιλό στον στιγμιαίο καφέ και στα παρασκευάσματα από εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ.

Στα ηλεκτρονικά τσιγάρα : Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης στα υγρά που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα: Το ύψος του φόρου θα είναι 10 λεπτά ανά ml υγρού.

Στην σταθερή τηλεφωνία: Νέο φορολογικό τέλος 5% σε κάθε μηνιαίο ή διμηνιαίο λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών τελών σταθερής τηλεφωνίας. Το νέο αυτό τέλος θα επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 επί των καθαρών (προ ΦΠΑ) τηλεπικοινωνιακών τελών κάθε μηνιαίου ή διμηνιαίου λογαριασμού. Επί του νέου αυτού τέλους θα επιβάλλεται εν συνεχεία ο ΦΠΑ με συντελεστή 24%. iefimerida

