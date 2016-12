Ο δολοφόνος του Ρώσου πρέσβη ήταν στην ομάδα προστασίας του Ερντογάν από τον Ιούλιο

Δεκέμβριος 21st, 2016 by Σταματίνα

Ο νεαρός Τούρκος αστυνομικός που σκότωσε τον πρέσβη της Ρωσίας στην Αγκυρα είχε προσφέρει υπηρεσίες ασφαλείας για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οκτώ φορές έπειτα από το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα. Ο 22χρονος Μεβλούτ Μερτ Αλτιντάς σκότωσε με εννέα σφαίρες τον πρεσβευτή Αντρέι Καρλόφ το απόγευμα της Δευτέρας στον χώρο όπου διεξαγόταν έκθεση φωτογραφίας προτού πέσει νεκρός από τα πυρά της τουρκικής αστυνομίας. Ο δράστης, ο οποίος ανήκε στην αστυνομική διεύθυνση της τουρκικής πρωτεύουσας και τα τελευταία 2,5 χρόνια υπηρετούσε σε μια μονάδα αντιμετώπισης ταραχών, βρισκόταν σε υπηρεσία σε οκτώ εκδηλώσεις στις οποίες είχε παραστεί ο Ερντογάν από τον Ιούλιο κι έπειτα, σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet. Όπως γράφει ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Αμπντουλκαντίρ Σελβί, γνωστός για τις επαφές του με την κυβερνώσα ελίτ, στις εκδηλώσεις αυτές ο Αλτιντάς ανήκε στη δεύτερη γραμμή ασφαλείας του τούρκου προέδρου μετά την προσωπική φρουρά των σωματοφυλάκων του. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε χθες Τρίτη σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό ομόλογό του Τζον Κέρι ότι η Άγκυρα θεωρεί πως πίσω από την δολοφονία βρίσκεται ο αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ ιεροκήρυκας Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Τουρκία κατηγορεί και για το αποτυχημένο πραξικόπημα. Οι τουρκικές αρχές ερευνούν τώρα τις πιθανές διασυνδέσεις του δράστη με τον Γκιουλέν, περιλαμβανομένου κι ενός σχολείου όπου είχε φοιτήσει το οποίο διαχειριζόταν η οργάνωση του Γκιουλέν. Ο Σελβί έγραψε ότι την ημέρα του πραξικοπήματος, στις 15 Ιουλίου, ο Αλτιντάς, είχε δηλώσει ασθένεια στην υπηρεσία του αλλά δεν είναι σαφές τι έκανε το βράδυ εκείνο. Οι αρχές ασφαλείας έχουν συλλάβει 13 ανθρώπους που πιθανώς να συνδέονται με την επίθεση, ανάμεσά τους και στενούς συγγενείς του Αλτιντάς, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο μεταξύ, μία ομάδα 18 ρώσων ερευνητών έφθασε χθες Τρίτη στην Άγκυρα για να συμμετάσχει σε κοινή έρευνα που θα διεξαχθεί στην Τουρκία– μία συμφωνία χωρίς προηγούμενο μεταξύ των προέδρων Ερντογάν και Πούτιν. iefimerida

