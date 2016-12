Ερχονται κατασχέσεις για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ σε ΙΚΑ και ΟΓΑ

Δεκέμβριος 21st, 2016 by Σταματίνα

Αίρεται οριστικά και αμετάκλητα από την 1η Ιανουαρίου του 2017 η προστασία για όσους χρωστούσαν κάτω από 5.000 ευρώ προς το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ έπειτα από την απόφαση που έλαβαν τα δύο ταμεία να προχωρήσουν σε κατασχέσεις για χρέη κάτω από αυτό το ποσό. Σύμφωνα με το Ελεύθερο Τύπο, η απόφαση αυτή θα επηρεάσει περισσότερους από 500.000 μικροοφειλέτες οι οποίοι χρωστούν από 1.000 έως 3.500 ευρώ. Όπως τονίζει μάλιστα το δημοσίευμα το ΙΚΑ προσχώρησε και σε εγκύκλιο -βόμβα η οποία τινάζει στον αέρα τις όποιες μεταβιβάσεις γίνονται στην αγορά ακινήτων καθώς στο εξής θα μπορεί να «κατάσχει» τα οφειλόμενα ποσά που του οφείλουν οι πωλητές κατά τη μεταβίβαση ακινήτου ακόμα και αν οι οφειλέτες του είναι συνεπέστατοι σε ρύθμιση χρεών. Έτσι, με βάση την απόφαση του ΙΚΑ και του ΟΓΑ όλα τα χρέη φυσικών ή και νομικών προσώπων κάτω των 5.000 ευρώ μεταφέρονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Το σύνολο των χρεών που μεταβιβάζονται με τις αποφάσεις των δύο ταμείων στο ΚΕΑΟ ξεπερνά τα 2,5 δισ., με τα 2,2 δισ. να προέρχονται από το ΙΚΑ και τα 300 εκατ. από τον ΟΓΑ. Η απόφαση του ΙΚΑ ελήφθη την 1η Δεκεμβρίου και συνεπεία αυτής οι οφειλέτες αρχικά θα έρθουν Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΙΚΑ έλαβε την απόφαση αυτή την 1η Δεκεμβρίου και έτσι οι οφειλέτες θα λάβουν αρχικά τα σχετικά ειδοποιητήρια και στη συνέχεια θα έχουν στη διάθεσή τους 15 ημέρες για να κάνουν τη ρύθμιση. Αν δεν την κάνουν, θα ακολουθεί η έναρξη της διαδικασίας κατάσχεσης και μπλοκαρίσματος λογαριασμών από τους υπαλλήλους του ΚΕΑΟ. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις των δύο ταμείων ελήφθησαν μετά από ερώτημα του γραφείου του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου ενόψει της έκδοσης της υπουργικής απόφασης για την υποχρεωτική – βάσει Μνημονίου – μεταφορά όλων των χρεών των ταμείων στο ΚΕΑΟ απο την πρώτη ημέρα του νέου έτους. iefimerida

loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Δεκέμβριος 21st, 2016 at 23:02 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.