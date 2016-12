Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν να περάσουν τροπολογία που όταν ήταν αντιπολίτευση ο Τσίπρας τη χαρακτήριζε παράδειγμα διαφθοράς

Δεκέμβριος 21st, 2016 by Σταματίνα

Τη φράση «αυτά που έφτυναν τώρα τα λούζονται» χρησιμοποιούν βουλευτεί της αντιπολίτευσης για να σχολιάσουν την κίνηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσουν τροπολογία για αναστολή διώξεων κατά διοικήσεων αγροτικών συνεταιρισμών. Όμως ο θόρυβος που σηκώθηκε έκανε πολλούς να θυμηθούν. Οτι παλαιότερα όταν είχε φέρει ανάλογης τροπολογία η κυβέρνηση Σαμαρά την κατήγγειλαν ως «σκάνδαλο». Έτσι επικράτησαν πιο ψύχραιμες σκέψεις και τελικά η τροπολογία απεσύρθη πριν το θέμα λάβει διαστάσεις. Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 869 τροπολογία που υπέγραφαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Σπ.Λάππας , Στ.Αραχωβίτης, Π.Βράντζα και Π.Κοζομπόλη με την οποία ζητείτο να ανασταλούν διώξεις κατά διοικήσεων αγροτικών συνεταιρισμών μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση ή η πτώχευση των αγροτικών συνεταιρισμών. Όμως η τροπολογία που κατέθεσαν είναι πανομοιότυπη με τροπολογία που είχε φέρει η κυβέρνηση Σαμαρά στα τέλη του 2013 την οποία όμως ο ΣΥΡΙΖΑ τότε κατήγγειλε ως σκάνδαλο. Μάλιστα η συγκεκριμένη τροπολογία Σαμαρά είχε καταγγελθεί και από τη Μαύρη Βίβλο που είχε εκδώσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν ήταν ακόμη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τα σκάνδαλα Σαμαρά. Συγκεκριμένα στις σελίδες 80, 81 και 82 της Μαύρης Βίβλου σε κείμενο με τίτλο «ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ : ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» μεταξύ άλλων αναφερόταν : «Την ίδια ώρα που αγρότες διώκονται , παραπέμπονται και καταδικάζονται σε ποινές πολύμηνης φυλάκισης λόγω της συμμετοχής τους σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις , για τις οποίες καμία πρόταση παραγραφής του αξιοποίνου δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση Σαμαρά , οι κυβερνώντες φρόντισαν προκλητικά να παράσχουν ποινική, αστική και φορολογική ασυλία στα στελέχη των αγροτικών οργανώσεων, που ελέγχονται μεταξύ άλλων για οικονομικές ατασθαλίες». Αλλα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην προ ημερησίας συζήτηση για τη διαφθορά που είχε διεξαχθεί στη Βουλή τον περασμένο Μάρτιο είχε επικαλεστεί και πάλι τη συγκεκριμένη ρύθμιση της κυβέρνησης Σαμαρά ως χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφθοράς.

Τελικά οι πληροφορίες πως η Ν.Δ ετοίμαζε σφοδρή προσωπική επίθεση κατά του κ. Τσίπρα στην Ολομέλεια είχε ως αποτέλεσμα η τροπολογία το βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ να αποσυρθεί. Τι έγραφαν στη Μάυρη Βίβλο

Η τροπολογία που ήθελαν να περάσουν

