Ασκήθηκε δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος 40 εκατ. στον Σταύρο Ψυχάρη

Δεκέμβριος 21st, 2016 by Σταματίνα

Με άλλη μία κατηγορία έρχεται αντιμέτωπος ο εκδότης Σταύρος Ψυχάρης, την ώρα που το μέλλον του ΔΟΛ, αλλά και των εργαζομένων που απασχολεί, φαίνεται πολύ κρίσιμο. Ο εισαγγελέας μετά από έρευνα που έκανε το ΚΕΦΟΜΕΠ, άσκησε σε βάρος του εκδότη ποινική δίωξη για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, καθώς υπήρξαν ενδείξεις «τρύπας» στα εισοδήματά του από το 2000 και μετά που ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε ο εκδότης κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα εξηγήσεων, μετά από το οποίο παρόλα αυτά ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη. Ο Σταύρος Ψυχάρης έχει ανοιχτά δύο ακόμη «μέτωπα» στη δικαιοσύνη, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί δικογραφία για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, μετά από έρευνα που έγινε από τους οικονομικούς εισαγγελείς για τα εταιρικά δάνεια του ΔΟΛ. Δάνεια τα οποία κρίθηκαν καθ’ όλα νόμιμα, πλην των προσωπικών δανείων του εκδότη, για τα οποία φαίνεται ότι δεν δόθηκαν επαρκείς εξασφαλίσεις. Με τη νέα χρονιά, θα κληθεί επίσης να καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για το πλημμέλημα της παράβασης του νόμου περί πόθεν έσχες, καθώς φέρεται ότι δεν είχε υποβάλει τη δήλωση ως υπόχρεος για συνεχείς χρονιές. iefimerida

loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Δεκέμβριος 21st, 2016 at 23:09 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.