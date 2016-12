Ανατροπές στα τέλη κυκλοφορίας για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ -Ποια θα πληρώσουν σχεδόν τα διπλάσια

Δεκέμβριος 21st, 2016 by Σταματίνα

Χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μπήκαν στην εφαρμογή του Taxisnet για να εκτυπώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 και αντίκρισαν αυξήσεις μέχρι και 63,7% σε σχέση με πέρσι. Μπορεί στα μέσα Νοεμβρίου να ανακοινώθηκε ότι τα τέλη κυκλοφορίας θα παραμείνουν στις περσινές τιμές, ωστόσο τον Ιούλιο υπήρξε μια αλλαγή που έφερε τα πάνω κάτω για μια μεγάλη κατηγορία ιδιοκτητών αυτοκινήτων. Η αλλαγή αφορά τους ιδιοκτήτες των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Πλέον αυτό που ισχύει είναι ότι: «Από το 2017, θα υπολογίζονται με βάση το έτος πρώτης ταξινόμησης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με αυτόν τον τρόπο αυτοκίνητα που πριν την πρώτη ταξινόμησή τους (πήραν πινακίδες) στην Ελλάδα είχαν ταξινομηθεί σε χώρα της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ θα αποτελούν πλέον παλαιότερα αυτοκίνητα για την επιβολή των Τελών Κυκλοφορίας». Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.000 κυβικών που είχε εισαχθεί στην Ελλάδα το 2011 και πέρυσι πλήρωσε 421,5 ευρώ, εάν έχει πρώτη κυκλοφορία σε χώρα της Ε.Ε. το 2006 θα πληρώσει φέτος 690 ευρώ, δηλαδή θα δει αυξημένα τα τέλη του 2017 κατά 63,7%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου πάντως τα νούμερα δείχνουν ότι εκείνοι που επηρεάζονται είναι περίπου το 1/4 όσων έχουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που εισήχθη στη χώρα μας μετά το 2010. iefimerida

